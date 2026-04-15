وزير التعليم يتفقد عددا من المدارس بإداراتى الحوامدية والبدرشين بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 أبريل 2026 02:32 مساءً - الوزير محمد عبد اللطيف: - نجاح العملية التعليمية يرتكز على منظومة متكاملة قوامها تعليم منضبط وانضباط في منظومة التقييم والامتحانات - تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي والثقافة المالية خطوة محورية لإعداد الطلاب لوظائف المستقبل - المعلم سيظل الركيزة الأساسية للعملية التعليمية وصانع الأجيال على مر العصور



في إطار الجولات المتواصلة لمتابعة انتظام العملية التعليمية، أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جولة تفقدية مفاجئة بعدد من مدارس إدارتي الحوامدية والبدرشين التعليميتين، بمحافظة الجيزة؛ وذلك لمتابعة مدى انتظام سير الدراسة، والتأكد من تحقيق بيئة تعليمية منضبطة ومحفزة للطلاب.

ورافق الوزير خلال الجولة، الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

واستهل الوزير محمد عبد اللطيف جولته التفقدية بزيارة مدرسة أحمد الجعودى الابتدائية التابعة لإدارة البدرشين التعليمية بمحافظة الجيزة، حيث حضر السيد الوزير طابور الصباح واستمع إلى فقرات الإذاعة المدرسية وتحية العلم، مشيدًا بما لمسه من التزام وانضباط بين الطلاب.

وخلال زيارة المدرسة، قام الوزير بتفقد عدد من الفصول الدراسية واطلع على كراسات الواجبات المدرسية ودفاتر تحضير المعلمين وسجلات الحضور والغياب؛ للوقوف على مدى الالتزام بالخطة الدراسية وتحقيق نواتج التعلم المستهدفة.

كما حرص الوزير على متابعة مستوى الطلاب في مهارات القراءة والكتابة، من خلال إجراء حوارات مباشرة معهم، للتأكد من إتقانهم للمهارات الأساسية، في إطار اهتمام الوزارة برفع كفاءة الطلاب في القراءة والكتابة باعتبارهما ركيزة أساسية للعملية التعليمية.

وخلال متابعته للمدرسة، شدد الوزير على ضرورة أن تتسم الإدارة المدرسية بالحزم والانضباط، مؤكدًا أن نجاح العملية التعليمية يرتكز على منظومة متكاملة قوامها تعليم منضبط، وانضباط في منظومة التقييم والامتحانات، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والعدالة.

وتوجه الوزير إلى مدرسة محمد أبو زيد الثانوية بنات، التابعة لإدارة البدرشين التعليمية، حيث تفقد عددًا من الفصول الدراسية، واطّلع على سير العملية التعليمية داخلها.

وأجرى الوزير حوارًا تفاعليًا مع الطالبات حول نتائجهن في مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي خلال الفصل الدراسي الأول، مشيدًا بمستوى الأداء، ومؤكدًا أن إدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي يأتي لبناء جيل قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل الحديثة، لاسيما في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي.

كما أوضح أن إتقان لغات البرمجة، يمثل خطوة محورية نحو تأهيل الطلاب والطالبات لوظائف المستقبل، ويعزز من قدراتهم على التفكير المنطقي والابتكار.

وفي السياق ذاته، وجه الوزير الطالبات بضرورة مواصلة الاجتهاد والتركيز خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لتحقيق أفضل النتائج والاستفادة القصوى من هذه المادة.

كما تحدث الوزير محمد عبد اللطيف أيضا مع الطالبات حول أهمية الوعي بالثقافة المالية، موضحًا أن فهم أساسيات التعاملات المالية يسهم في بناء شخصية واعية قادرة على اتخاذ قرارات اقتصادية سليمة، ومواكبة متطلبات الحياة العملية، بهدف إعداد جيل يمتلك مهارات إدارة الموارد والتخطيط المالي بشكل رشيد.

وعقب ذلك، توجه الوزير إلى مدرسة يوسف محمود يوسف الابتدائية التابعة لإدارة الحوامدية التعليمية، حيث قام بجولة تفقدية شملت قاعات رياض الأطفال، وعددًا من الفصول الدراسية، للاطمئنان على سير العملية التعليمية وانتظام اليوم الدراسي.

كما تابع الوزير مستوى الطلاب والطالبات في مهارات القراءة والكتابة، واطلع على سجلات المعلمين وكراسات الحصة، للتأكد من الالتزام بالخطة الدراسية وتفعيل أساليب التقييم المستمر.

وأشاد الوزير بالمستوى المتميز الذي أظهره الطلاب في مهارات القراءة والكتابة، مؤكدًا أن ذلك يعكس الجهود المبذولة من قبل المعلمين وإدارة المدرسة، كما أثنى على حالة الانضباط داخل الفصول الدراسية، وانتظام العملية التعليمية، وحرص جميع عناصر المنظومة على تحقيق بيئة تعليمية جادة ومحفزة للطلاب

وتوجه الوزير إلى مدرسة الحوامدية الإعدادية بنات، التابعة لإدارة الحوامدية التعليمية، حيث كان في استقباله مدير المدرسة، والذي يُعد من الكوادر المشاركة في المبادرة الرئاسية لإعداد 1000 مدير مدرسة، في إطار دعم وتطوير قدرات المعلمين والارتقاء بمستوى الأداء داخل المدارس.

وقام الوزير بتفقد عدد من الفصول الدراسية، وخلال مروره بإحدى الحصص، أشاد بجهود معلم مادة دراسات اجتماعية من ذوي الهمم، مثمنًا حرصه على أداء رسالته التعليمية بكل إخلاص واجتهاد، ومؤكدًا أن المعلم سيظل الركيزة الأساسية للعملية التعليمية وصانع الأجيال على مر العصور، لما يقوم به من دور محوري في بناء وعي الطلاب وتنمية قدراتهم.

كما تفقد الوزير معمل الحاسب الآلي أثناء متابعة حصة الكمبيوتر للصف الثاني الإعدادي، حيث اطلع على مستوى الطالبات في المهارات التكنولوجية، مؤكدًا أهمية تنمية هذه المهارات في ظل التحول الرقمي المتسارع.

وأجرى الوزير كذلك حوارًا وديًا مع عدد من الطالبات الحاصلات على بطولات رياضية وثقافية وعلمية، مشيدًا بتفوقهن وتميزهن، وحثهن على الاستمرار في تحقيق النجاحات ورفع اسم مدرستهن.

وأشاد الوزير بانتظام المدرسة وانضباط سير العملية التعليمية بها، كما حرص على توجيه الشكر والتقدير للعاملات بالمدرسة على ما يبذلنه من جهد واضح في الحفاظ على نظافة المدرسة وتهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وتضمنت جولة الوزير محمد عبد اللطيف أيضا مدرسة الحوامدية الثانوية بنات، حيث تفقد عددًا من الفصول الدراسية لمتابعة مدى الانضباط وانتظام الدراسة، وأجرى حوارًا مفتوحًا مع الطالبات حول طموحاتهن وتطلعاتهن المستقبلية، والوظائف التي يطمحن في الالتحاق بها، مؤكدًا على أهمية اكتساب مهارات العصر، وعلى رأسها البرمجة، لما لها من دور محوري في إعدادهن لوظائف المستقبل وتعزيز فرصهن في سوق العمل.