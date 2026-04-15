هاتف "بيج ياسمين" تحت الفحص.. النيابة تحقق فى محتوى مسىء للمرأة المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 أبريل 2026 04:35 مساءً -

قررت النيابة العامة بالجيزة التحفظ على الهاتف المحمول الخاص بالبلوجر "بيج ياسمين"، وإرساله إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، لفحصه وبيان محتواه، والكشف عن طبيعة المقاطع والمواد المنشورة عليه، وذلك فى إطار التحقيقات الجارية بشأن اتهامها بنشر محتوى مخالف وإهانة المرأة المصرية.

كما أمرت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول نشاط المتهمة، وفحص كافة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبيان مدى مخالفة المحتوى المنشور للقانون، إلى جانب تفريغ الفيديوهات المضبوطة، واستكمال التحقيقات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على «بيج ياسمين» عقب ورود معلومات دقيقة تحدد مكان تواجدها، حيث تم إعداد مأمورية وضبطها بعد تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، واقتيادها إلى جهة التحقيق.

وجاء ضبط المتهمة على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت محتوى اعتُبر مخالفًا لقيم المجتمع، فضلًا عن تضمنه إساءات للمرأة المصرية، ما أثار حالة من الجدل ودفع الجهات المختصة للتحرك.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، للوقوف على ملابسات الواقعة بشكل كامل، وكشف أبعاد النشاط المنسوب للمتهمة.