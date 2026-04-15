«الصحة»: 2.7 مليون مواطن استفادوا من حملة «365 يوم سلامة» في الربع الأول من 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 أبريل 2026 04:35 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان أن حملة «365 يوم سلامة» نجحت في الوصول إلى 2,768,446 مواطناً خلال الربع الأول من عام 2026، محققة نحو 70% من مستهدفها البالغ 4,086,509 مواطنين، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز سلامة المرضى وتحسين جودة الخدمات الصحية.

وتركز الحملة التي تمتد على مدار عام كامل على تبسيط مفاهيم سلامة المرضى من خلال رسائل توعوية واضحة مدعومة بأنشطة ميدانية داخل المنشآت الصحية وخارجها، وتستهدف المرضى وذويهم والمجتمع بشكل عام لتقليل مخاطر الرعاية الصحية.

وتستند الحملة إلى أولويات أساسية تشمل الاستخدام الآمن للأدوية، والوقاية من العدوى، والسلامة أثناء الإجراءات الطبية، وفق معايير GAHAR وتوصيات منظمة الصحة العالمية، مع تعزيز مشاركة المريض في اتخاذ القرار الصحي تحت شعار «اسأل.. شارك.. تأكد من أجل سلامتك».

وسجلت الحملة نمواً تدريجياً في أعداد المستفيدين، حيث بلغ عددهم 617,376 مواطناً في يناير، ثم ارتفع إلى 1,068,677 في فبراير، ووصل إلى 1,082,393 في مارس، مما يعكس توسع الأنشطة الميدانية وزيادة التفاعل داخل المستشفيات.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الحملة تمثل نقلة نوعية في أساليب التوعية الصحية من خلال التواصل المباشر وتقديم محتوى علمي مبسط، مشيراً إلى أن تدريب 789 كادراً توعوياً ساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الانتشار.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشؤون مبادرات ومشروعات الصحة العامة، أن الحملة تنفذ وفق خطة مرحلية خلال عام 2026، بدأت بمرضى الأقسام الداخلية في الربع الأول، على أن تشمل لاحقاً مرضى العيادات الخارجية ثم تعزيز مشاركة المرضى وذويهم وصولاً إلى التوعية المجتمعية الشاملة.

وأشار الدكتور جلال الشيشيني، رئيس الإدارة المركزية لجودة الرعاية الصحية، إلى تميز أداء بعض المحافظات، حيث حققت كفر الشيخ 296% من المستهدف، تلتها المنوفية بنسبة 79%، ثم الدقهلية بنسبة 66%، إلى جانب أداء ملحوظ في القاهرة والجيزة.

بدورها، أكدت الدكتورة مروة السيد، مدير الإدارة العامة لسلامة المرضى، أنالحملة تهدف إلى إحداث تغيير حقيقي في ثقافة التعامل مع الخدمات الصحية من خلال تمكين المرضى ورفع وعيهم بحقوقهم، وتشجيعهم على طرح الأسئلة والتأكد من إجراءات العلاج لتقليل المخاطر وتعزيز مستويات الأمان.

وتواصل وزارة الصحة والسكان تنفيذ حملة «365 يوم سلامة» على مدار العام ضمن استراتيجية متكاملة لبناء وعي صحي مستدام قائم على المشاركة والمسؤولية، بما يدعم تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.







