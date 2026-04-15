النيابة العامة تباشر التحقيق في مخالفات قرار حظر النشر الصادر في عدد من القضايا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 أبريل 2026 04:35 مساءً -

رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة بعض المخالفات لقرار حظر النشر الصادر من النائب العام المستشار/ محمد شوقي، في وقائع القضايا أرقام ٢٠٩٤ لسنة ٢٠٢٦ جنايات مركز شبين الكوم، و٣٧٤٣ لسنة ٢٠٢٦ جنح مركز شبين الكوم، و٣٠١٥ لسنة ٢٠٢٦ جنح مركز الشهداء، و٣٧٦٤ لسنة ٢٠٢٦ إداري سيدي جابر؛ وقد أُحيلت تلك المخالفات إلى النيابة المختصة، التي باشرت التحقيق فيها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها.

وإذ تنوه النيابة العامة إلى أن قرارات حظر النشر إنما تصدر ضمانًا لحسن سير التحقيقات، وحفاظًا على حقوق أطرافها، وصونًا لخصوصية المجني عليهم وذويهم؛ فإنها تهيب بالجميع الالتزام بأحكام القانون، والامتناع عن نشر أو إعادة نشر أو تداول أية مواد أو معلومات تتعلق بالوقائع المشار إليها، وتؤكد أنها ستتصدى بكل حزم لأي مخالفة لقرار حظر النشر.