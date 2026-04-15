لخلافات مع طليقها.. ضبط سيدة " لايف الإنتحار " بالغربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 أبريل 2026 04:35 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إبداء إحدى السيدات رغبتها فى الإقدام على الإنتحار لخلافات بينها وطليقها أدت لتردى أوضاعها النفسية والمعنوية.

بالفحص أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (مقيمة بدائرة قسم شرطة أول طنطا) وبسؤالها نفت إقدامها على الإنتحار ، وقررت بتصويرها مقطع الفيديو المشار إليه لمرورها بضائقة نفسية لخلافات بينها وبين طليقها "محرر بشأنها محاضر ومنظورة أمام القضاء" ، وكذا حدوث مشاجرة بينهما بتاريخ 10 الجارى لخلافات حول رؤية نجلهما وقيامها فى وقت لاحق بحذف مقطع الفيديو، تم إستدعاء طليقها (يعمل بالخارج ومتواجد حالياً بالبلاد) وبسؤاله أيد ما سبق وتم أخذ التعهد اللازم عليه بعدم التعرض لطليقته .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.