لجنة الدراما بالأعلى للإعلام تنظم قريبا جلسات لمناقشة تقارير مسلسلات رمضان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 أبريل 2026 05:28 مساءً -

أكدت الناقدة ماجدة موريس، رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن اللجنة سيكون لها جلسات مع الجهات المختلفة التي أصدرت تقاريرها بشأن الدراما المصرية في موسم رمضان 2026، لافتة إلى أن اللجنة تحرص على هذا النهج كل عام لمناقشة مختلف الجهات المعنية بالقضايا المطروحة في الأعمال الدرامية وتقييم مدى تناولها للقضية وأبعادها.

وأضافت "موريس" أن اللجنة تحرص على مناقشة كل ما يخص الدراما المصرية وسبل تطوير صناعة المحتوى والارتقاء بها، وضمان قوة النصوص الدرامية المقدمة في المواسم القادمة، وتعزيز دورها كإحدى أهم أدوات القوة الناعمة للدولة، لما لها من دور مؤثر في تشكيل الوعي المجتمعي، وترسيخ الهوية الوطنية، والتأكيد على قوة النصوص الدرامية.

ونوهت " موريس" بأن تصدر أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في موسم رمضان، لإشادة أعضاء اللجنة يؤكد على تنوع القضايا المطروحة، ودورها فى تعزيز الوعى، لافتة إلى أنها كانت باقة متميزة تجمع بين طرح موضوعات تمس حياة المشاهد بشكل مباشر وأقرب للواقع ونبض الشارع، وبين الجودة الفنية والرسالة التوعوية.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أعلن عن التقرير الذي أعدته لجنة الدراما بالمجلس برئاسة الناقدة السينمائية ماجدة موريس والخاص بموسم رمضان 2026، وتضمن تقييمًا شاملًا للأعمال الدرامية، وفق الضوابط والمعايير المنظمة للمحتوى. والذي ضم نحو 10 صفحات.

ورصد التقرير عددًا من الإيجابيات التي أسهمت في إثراء المشهد الدرامي، من بينها تنوع القضايا المجتمعية المطروحة، وتعزيز حضور المرأة في الأعمال، كما ظهر في المسلسل الذي اجتمعت حوله معظم الآراء «حكاية نرجس»، وكذلك مسلسلات «عرض وطلب»، و«عين سحرية»، و«حد أقصى»، و«توابع»، و«كان يا ما كان»، و«أب ولكن»، و«اللون الأزرق» ، كذلك حضور القضية الفلسطينية بشكل واضح في مسلسل «صحاب الأرض»، إلى جانب إبراز الوعي الأمني وتجسيد جهود الدولة في حفظ الاستقرار من خلال مسلسل «رأس الأفعى».