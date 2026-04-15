بمشاركة متخصصين من مجالات مختلفة.. الجبهة الوطنية يطلق حوارا مجتمعيا لحماية الأسرة المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 أبريل 2026 05:28 مساءً -

يعقد حزب الجبهة الوطنية برئاسة د عاصم الجزار السبت المقبل أول جلسة للحوار المجتمعي الموسع تحت عنوان “نحو قانون أسرة أكثر عدالة”، وذلك لمناقشة الاقتراح برغبة الذي تقدم به النائب أحمد الحمامصي عضو مجلس الشيوخ في ٢٦ مارس الماضي إلى المجلس حول دراسة الأثر التشريعي لقانون الأحوال الشخصية؛ والذي يطالب فيه بتعديل ترتيب الحضانة وإدخال نظام الرؤية الإلكترونية وتنظيم الاستضافة.. وكذلك اقتراحه الخاص بتأسيس مجلس أعلى للأسرة.

ووجه الحزب الدعوة لعدد من الخبراء والمتخصصين والمسؤولين عن جروبات الرؤية والأمهات المعيلات والمهتمين بالشأن الاجتماعي؛ كما سيشارك في الجلسة الأولى عدد من قيادات الحزب وممثليه بمجلسي الشيوخ والنواب.

وأشاد الحزب بتوجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة إنجاز قوانين الأحوال الشخصية بما يحفظ الأسرة المصرية ويعيد التماسك إليها؛ وهو التوجيه الذي اعتبره الحزب خطوة حاسمة لإنهاء نزاعات أسرية لا يدفع ثمنها سوى الأطفال والمجتمع ككل.. ويعول الحزب على الحوار المجتمعي الذي سيعقده ويشهد مشاركة واسعة من كافة المهتمين بالقضية؛ أن يكون بمخرجاته إضافة حقيقية تسهم في صياغة رؤى متكاملة نحو قانون أكثر حفاظا على مصلحة الأسرة المصرية.