محمد السعدي قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة بعد اعتذار طارق نور لأسباب صحية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 أبريل 2026 06:42 مساءً - انعقد مجلس إدارة الشركة المتحدة اليوم وذلك بناء علي طلب من السيد/ طارق نوروالذي أعلن اعتذاره الرسمي عن رئاسة مجلس إدارة الشركة المتحدة، وذلك لأسباب صحية تتطلب سفره للخارج.

 

كما أعلن مجلس الإدارة الحالي قبول اعتذار السيد/ طارق نور وتكليف نائب رئيس مجلس الإدارة الحالي السيد/ محمد السعدي قائما بأعمال رئيس مجلس الإدارة.

 

كما يتقدم مجلس الإدارة الحالي بالشكر والامتنان للسيد/ طارق نور على فترة رئاسته لمجلس إدارة الشركة متمنين له دوام التوفيق والصحة.

امير السيد

