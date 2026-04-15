أبرز الملفات على طاولة عبد العاطى وروبيو.. إيران والسودان والعلاقات الثنائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 أبريل 2026 06:42 مساءً - قال نائب المتحدث الرئيسي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيجوت إن وزيرى خارجية مصر وأمريكا، الدكتور بدر عبد العاطى وماركو روبيو، ناقشا موضوع وقف إطلاق النار مع إيران وأهمية ضمان السلام على المدى الطويل في الشرق الأوسط.

ووفقا لبيان من السفارة الأمريكية عصر اليوم، شدد الوزير روبيو على أهمية الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر للتوصل إلى هدنة إنسانية في السودان. وتطرق الوزيران أيضا إلى الجهود المشتركة لنزع سلاح حركة حماس، بما يتوافق مع خطة الرئيس ترامب لغزة والمكونة من عشرين نقطة كما ناقشا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة.