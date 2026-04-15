وزير الخارجية يشارك في جلسة بالبنك الدولي حول التداعيات الاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 أبريل 2026 06:42 مساءً - شارك د.بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج يوم الاربعاء ١٥ أبريل في جلسة الإحاطة التي ادارتها السيدة "آنا بيردي" المدير المنتدب للعمليات في البنك الدولي"، حول التداعيات الاقتصادية للتصعيد العسكري في الشرق الأوسط.

القى وزير الخارجية كلمة خلال الجلسة استعرض فيها تداعيات التصعيد العسكرى فى الإقليم على الاقتصاد العالمي، خاصة في ضوء الزيادات في أسعار الطاقة والأسمدة وارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف الغذاء، بالتوازي مع اضطراب سلاسل الإمداد والتجارة والسياحة، مما ادى إلى ضغوط متزايدة على الموازنات العامة للدول.

واكد وزير الخارجية أن الاقتصاد المصري أظهر صلابة بفضل الإصلاحات الهيكلية والنقدية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة بالرغم من التحديات الراهنة، مما ساهم في التعامل مع التحديات الاقتصادية. كما استعرض الوزير عبد العاطى الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز قدرتها على التعامل مع التداعيات الاقتصادية، بما في ذلك ضمان استدامة توفير مصادر الطاقة والسلع الأساسية، وذلك في إطار نهج استباقي ووقائي يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي واستمرار تنفيذ مسار الإصلاح الاقتصادي.