الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 أبريل 2026 12:30 مساءً - فى إطار حرص القوات المسلحة على التعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية لتعظيم الإستفادة من قدراتهم وفقاً لتخصصاتهم المختلفة، نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية مُمثلة فى الكلية العسكرية التكنولوجية حفل تخرج الدورة رقم (1) تكنولوجيين المرشحين للعمل بهيئة سكك حديد مصر ، والدورة رقم (2) فنيين المرشحين للعمل بهيئة النقل النهرى التابعين لوزارة النقل بعد إتمام دورتهم التدريبية .

بدأ الاحتفال بعرض فيلم تسجيلى تناول مراحل إعداد وتأهيل الدارسين داخل الكلية بدءاً من استقبالهم مروراً بكافة مراحل التدريب المختلفة وفقاً لأحدث النظم المتبعة بالمنشآت التعليمية للقوات المسلحة، أعقبها تقديم الطلبة ندوة تناولت التطوير والتحديث التى شهدته وزارة النقل خلال الأونة الأخيرة، تلى ذلك إعلان نتيجة التخرج وتكريم الطلبة المتفوقين تقديراً لتميزهم .

وألقى أقدم الدارسين كلمة أشار خلالها إلى أهمية تلك الدورات التى تسهم فى تأهيلهم وفقاً لأسس علمية مدروسة تمكنهم من تنفيذ مايكلفون به من مهام فى مجالاتهم المختلفة.

وألقى اللواء الحسين مصطفى شرف نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للكلية العسكرية التكنولوجية كلمة أشار خلالها إلى حرص الكلية على توفير كافة نظم الإعداد والتأهيل المتطورة للدارسين لتخريج أجيال جديدة من شباب مصر القادر على خدمة الوطن فى مختلف التخصصات.

وألقى اللواء أ ح محمـد صلاح التركى مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور ، مؤكداً حرص القوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتأهيل الدارسين علمياً وبدنياً وإعداد أجيال متميزة قادرة على حمل راية الوطن فى مجال عملهم بكافة القطاعات.

من جانبه قدم الفريق كامل الوزير وزير النقل الشكر للقوات المسلحة على ما قدمته من جهود فى تدريب وتأهيل العاملين بمختلف قطاعات وزارة النقل وفقاً لأحدث النظم التدريبية الحديثة ، بما يسهم فى مواكبة منظومة التحديث المتبعة بكافة قطاعات الهيئة، كما قدم التهنئة للخريجين بعد اجتيازهم الدورة متمنياً لهم التوفيق فى حياتهم العملية.

حضر الإحتفال اللواء أ ح إيهاب الفيومى مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة ومسئولى وزارة النقل.