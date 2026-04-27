الرئيس السيسى يوجه بضرورة تقديم أقصى درجات الرعاية لأبناء الوطن فى الخارج

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 أبريل 2026 02:24 مساءً - اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج.

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المصرية المبذولة لتنفيذ توجيهات الرئيس في هذا الإطار.

وأكد الرئيس السيسى أهمية مواصلة وتكثيف التعاون مع الدول الصديقة لتسوية أزمات المنطقة، والعمل على تجنّب التصعيد، والسعي إلى معالجة الوضع الراهن عبر المفاوضات والوسائل السلمية، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشدداً على رفض مصر القاطع لأي اعتداءات على الدول العربية، تأكيدًا لموقف مصر الثابت القائم على حماية استقرار المنطقة وصون سيادة دولها.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية استعرض كذلك جهود الوزارة في رعاية المواطنين المصريين بالخارج، مشيرًا إلى حرصها على تطوير الخدمات القنصلية بشكل مستمر من خلال التوسع في التحول الرقمي وإطلاق مبادرات جديدة بالتعاون مع مؤسسات الدولة، بما يلبّي احتياجات المصريين بالخارج ويضمن سرعة وكفاءة حصولهم على الخدمات.

وفي هذا السياق، وجّه الرئيس بضرورة تقديم أقصى درجات الرعاية لأبناء الوطن في الخارج، وتكثيف قنوات التواصل مع الجاليات المصرية.