وزيرة التضامن الاجتماعي تزور محافظة المنيا لحضور عددًا من الأنشطة والفعاليات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 أبريل 2026 02:24 مساءً -

وصلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي،إلى محافظة المنيا، وذلك في زيارة تجريها للمحافظة تشهد فيها عدد من الفعاليات، حيث تتابع مبادرة ازرع وبرنامج تعزيز قيم المواطنة.

واستقبل اللواء عماد كدواني محافظ المنيا وزيرة التضامن الاجتماعي بديوان عام المحافظة

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بزيارة محافظة المنيا عروس الصعيد، مشيرة إلى أن المنيا تُعد من المحافظات ذات الأولوية في برامج الوزارة، حيث يبلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” نحو نصف مليون أسرة، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بالتعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة في تنفيذ مستهدفات التنمية، والحرص على تعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع الأهلي، وفي مقدمتها برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي اهتمام الدولة، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، مشيرة إلى التطور الكبير الذي شهدته برامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة،

ومن جانبه، رحب اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بوزيرة التضامن الاجتماعي في “عروس الصعيد”، مؤكدًا أن الزيارة تعكس اهتمام الدولة بملف الحماية الاجتماعية وتنمية الإنسان، وحرص القيادة السياسية على دعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأشار المحافظ إلى أن التعاون المستمر بين المحافظة والوزارة يسهم في وصول الدعم لمستحقيه والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مثمنًا دور الوزارة في توسيع مظلة الأمان الاجتماعي من خلال المبادرات الرئاسية وبرامج الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي.

وأكد أن المنيا تشهد حراكًا تنمويًا واسعًا بالتكامل مع جهود الوزارة ضمن مبادرة “حياة كريمة”، بما يشمل تطوير مراكز التأهيل والحضانات ودعم المشروعات الإنتاجية للأسر الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى اهتمام المحافظة بملفات المرأة والطفل وذوي الهمم، والعمل على بناء مواطن منتج وفاعل قادر على المشاركة في مسيرة التنمية.

وشهد اللقاء تبادل لدروع التكريم بين الجانبين.

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة عددًا من الفعاليات؛ تبدأ باستعراض إنجازات مشروع تعزيز قيم المواطنة، الذي يهدف إلى ترسيخ قيم المشاركة المجتمعية والعمل الأهلي، وبناء وعي مجتمعي مستدام داخل القرى والمجتمعات المحلية

وتلتقي الوزيرة بصغار المزارعين وزوجاتهم المشاركين في مبادرة “ازرع”، للاستماع إلى آرائهم والتحديات التي تواجههم، إلى جانب متابعة قصص النجاح التي تحققت في إطار المبادرة، بما يعزز جهود التمكين الاقتصادي للأسر.

كما تشهد الوزيرة في ختام زيارتها فعاليات الندوة الثقافية التي تنظمها الهيئة القبطية الإنجيلية تحت عنوان “بناء الإنسان وتعزيز الثقافة وقيم المواطنة”، والتي تأتي في إطار دعم جهود نشر الوعي وتعزيز قيم التماسك المجتمعي.

وحضر اللقاء المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد على جبر نائب محافظ المنيا، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة راندا فارس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل، و رامى عباس استشاري وزيرة التضامن الاجتماعى للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المؤتمرات والمعارض، والدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية، والدكتور مجدي حلمي استشاري وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج المواطنة، و محمد كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، و شادى سالم استشاري وزارة التضامن الاجتماعي للمشروعات.