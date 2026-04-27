تعرف الآن على خطوات وشروط تجديد رخصة القيادة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 أبريل 2026 02:23 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية عن إمكانية تجديد رخصة القيادة عن طريق الأونلاين وذلك في إطار خدماتها لنشر خدمات التحول الرقمي التي تساعد في تسهيل المعاملات واختصار الوقت، حيث تساعد خدمة تجديد الرخصة أونلاين في تجنب التأخير والغرامات الخاصة بتجديد الرخص.

تجديد الرخصة عبر الإنترنت

سهلت الحكومة على المواطنين والسائقين تجديد رخصة القيادة سواء للسيارات الخاصة أو رخصة السيارات المملوكة لهيئة حكومية أو شركات خاصة، حيث تستطيع الآن وبكل سهولة تجديد الرخصة المنتهية أو التي قاربت على الانتهاء دون التعرض للإجراءات الروتينية التي تسبب تأخر في التجديد غرامات بسبب التأخير.

خطوات تجديد رخصة القيادة عبر الإنترنت

زيارة موقع مصر الرقمية واختيار خدماتي من الخيارات المتاحة. اختيار تجديد الرخصة من قائمة مركباتي. قراءة كافة الشروط جيداً والموافقة عليها. إدخال البيانات ورفع الأوراق الرسمية المطلوبة. تحديد العنوان الذي ترغب في وصول الرخصة الجديدة عليه، أو اختيار استلام الرخصة من المرور.

شروط تجديد الرخصة عبر الإنترنت

أن يكون نوع السيارة ملاكي أو دراجة نارية لا تتجاوز سعتها 2030 CC.

أن تكون كافة الرسوم والمخالفات الصادرة على السيارة قد تم تسديدها مسبقاً.

ألا تكون السيارة عليها حظر بيع أو تحتاج إلى فحص فني.

الأوراق الرسمية المطلوبة لتجديد الرخصة أونلاين

يتم رفع الأوراق المطلوبة على الموقع بصيغة PDF