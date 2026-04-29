محمود توفيق يهنئ وزير العمل بإحتفال عيد العمال

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 أبريل 2026 01:31 مساءً - بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقيات تهنئة بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد العمال، أعرب خلالها عن اعتزاز هيئة الشرطة بالدور التاريخي والريادي الذي يلعبه عمال مصر في دفع عجلة التنمية والبناء.

رسائل "الداخلية" في عيد العمال

وفي برقيته إلى حسن رداد، وزير العمل، نقل وزير الداخلية أصدق التهاني لعمال مصر الأوفياء، مؤكداً أنهم يواصلون مسيرة العمل بعزائم الرجال وسواعد الأبطال، مشدداً على أن دورهم يظل راسخاً كأحد أهم مقومات التقدم والازدهار لرفعة مصرنا الغالية، مختتماً برقيته بالدعاء بأن يحفظ الله مصر ويبارك في أبنائها المخلصين.

كما توجه اللواء محمود توفيق بالتهنئة إلى عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مشيداً بجهود العمال في كافة ميادين الإنجاز. وأكد الوزير في رسالته أن وزارة الداخلية تنظر بعين العرفان والتقدير لعمال مصر وهم يسطرون ملاحم البناء والإخلاص، متطلعين نحو غد مشرق مفعم بالآمال والطموحات التي تليق بمسيرة التنمية الوطنية الشاملة.

تأتي هذه البرقيات في إطار حرص وزارة الداخلية على مشاركة كافة فئات الشعب المصري احتفالاتهم الوطنية، وتقديراً لجهود "جنود الإنتاج" الذين يمثلون الركيزة الأساسية لاستقرار الدولة ونهضتها الاقتصادية.