طريقة استخدام العرق سوس للحصول على بشرة صافية بشكل سريع

الرئيس السيسي يؤكد التوسع في الشراكة التعليمية مع اليابان وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم

الرئيس السيسي يؤكد التوسع في الشراكة التعليمية مع اليابان وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 أبريل 2026 11:32 صباحاً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السيد ميتسو أوتشي، رئيس جامعة هيروشيما اليابانية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وشينجي كانيكو نائب رئيس الجامعة، وفوميو إيواي سفير اليابان بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أعرب في مستهل اللقاء عن اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين مصر واليابان، وكذلك الشراكة الممتدة بين البلدين في مجال التعليم الأساسي والجامعي، مثمنًا سيادته في هذا الصدد التعاون المثمر والبناء القائم بين مصر وجامعة هيروشيما.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس أكد كذلك حرص مصر على التوسع في التعاون مع الجانب الياباني في المجالات التعليمية والتربوية، بما يدعم الجهود المصرية الرامية لتطوير المناهج الدراسية ورفع مستوى وجودة التعليم، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في قطاع التعليم، وذلك من خلال مواكبة أحدث الوسائل التكنولوجية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، بما يساهم في تأهيل الطلاب بأفضل الوسائل العلمية، وإعدادهم لمتطلبات واحتياجات سوق العمل. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن رئيس جامعة هيروشيما أعرب من جانبه عن سعادته بزيارة مصر ولقاء السيد الرئيس، معربًا عن اعتزاز الجامعة بالتعاون الممتد مع الحكومة المصرية، ومشيدًا بالجهود المصرية الساعية لتطوير البرامج التعليمية ومنظومة التعليم بصفة عامة.

وذكر رئيس الجامعة أنه اطلع خلال زيارته إلى مصر على الجهود الخاصة بتطبيق الأساليب التعليمية الحديثة، مؤكدًا حرص الجامعة على مواصلة العمل مع الحكومة المصرية من أجل تعزيز التعاون المثمر بين الجانبين ودعم أولويات الجانب المصري في هذا السياق.

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

