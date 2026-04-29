طريقة استخدام العرق سوس للحصول على بشرة صافية بشكل سريع

صلاة الجنازة على مختار نوح بمسجد مصطفى محمود اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 أبريل 2026 11:32 صباحاً -  

تُقام صلاة الجنازة اليوم على المفكر والباحث مختار نوح، بمسجد مصطفى محمود عقب صلاة العصر، وذلك بعد إعلان وفاته صباح اليوم.

 

 

وكانت الصفحة الرسمية للراحل على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قد أعلنت وفاته، مشيرة إلى أنه سيُوارى الثرى بمقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر.

 

ويُعد مختار نوح من أبرز الأسماء التي انشقت عن جماعة الإخوان، حيث كان من قياداتها سابقًا قبل أن يعلن خروجه منها، ليتحول لاحقًا إلى أحد أبرز المنتقدين لفكرها وتنظيمها، من خلال كتاباته وتصريحاته الإعلامية التي تناولت طبيعة عمل الجماعة وبنيتها الداخلية.

 

وقد كشف ثروت الخرباوي، عضو مجلس الشيوخ، تفاصيل الدقائق الأخيرة في حياة الراحل مختار نوح، موضحًا أنه كان يعاني من مرض في القلب منذ نحو 20 عامًا.

 

وقال الخرباوي إن الحالة الصحية للراحل تدهورت بشكل مفاجئ أمس، ما استدعى نقله إلى المستشفى، حيث أوصى الطبيب المعالج بضرورة إجراء قسطرة، إلا أن مختار نوح كان يرفض هذا الإجراء.

 

وأضاف: «في وقت لاحق، وافقت أسرته على إجراء القسطرة وتركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب، وبالفعل تم تخديره وبدء الإجراءات الطبية، إلا أن القلب توقف، ثم عاد للعمل مرة أخرى».

 

وتابع الخرباوي: «بعد إفاقته، نطق الراحل بالشهادتين، قبل أن تتوقف عضلة القلب مجددًا، ليفارق الحياة متأثرًا بأزمته الصحية».

 

