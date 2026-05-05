الهيئة العامة للأرصاد الجوية: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءًا من الغد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 مايو 2026 01:24 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد اليوم ذروة الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، على أن يبدأ الارتفاع التدريجي اعتبارًا من غدٍ الأربعاء، مع عودة الأجواء إلى معدلاتها الطبيعية مطلع الأسبوع المقبل.

وقال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة، إن الطقس اليوم يميل للبرودة صباحًا، ومعتدل إلى مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد، بينما يكون حارًا على جنوب الصعيد، وباردًا ليلًا.

وأضاف أن القاهرة تسجل نحو 24 درجة مئوية للعظمى، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى لتتراوح بين 13 و15 درجة، وهو ما يقل عن المعدلات الطبيعية لهذا التوقيت من العام.

وأشار إلى نشاط ملحوظ للرياح تتراوح سرعته بين 30 و40 كم/س، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، دون إثارة للرمال أو الأتربة.

وأوضح أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع احتمالات ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وبعض المناطق الداخلية.

كما حذر من اضطراب الملاحة البحرية في البحرين الأحمر والمتوسط، حيث تصل سرعة الرياح إلى 60 كم/س، وارتفاع الأمواج إلى ما بين 3 و3.5 متر.

وأكد القياتي أن درجات الحرارة ستبدأ في الارتفاع تدريجيًا اعتبارًا من الغد، لتتراوح العظمى في القاهرة مع بداية الأسبوع المقبل بين 28 و29 درجة مئوية.

ونصحت الهيئة المواطنين بارتداء ملابس مناسبة، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر، مع توخي الحذر لمرضى الحساسية، ومتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر.