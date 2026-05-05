وزير العمل يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي.. وشراكة استراتيجية لتأهيل الشباب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 مايو 2026 01:24 مساءً -

اتفق وزير العمل ، حسن رداد ،مع المهندس محمد محمود العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، على صياغة بروتوكول عاجل بشأن التعاون في التدريب من أجل التشغيل للشباب في الداخل والخارج، والاستفادة من قدرات وإمكانيات الطرفين في تأهيل وتدريب الشباب على المهن المرتبطة بمنتجات مجموعة العربي، مع تخصيص مراكز تدريب ثابتة ومتنقلة لهذا الغرض، بهدف إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل، والاستفادة من التوسعات الخاصة بالمجموعة في الداخل والخارج في توفير فرص العمل المناسبة، مع البدء الفوري في اتخاذ الإجراءات التنفيذية، إلى جانب إتاحة كافة إمكانيات الوزارة من منصات رقمية ومديريات عمل ومراكز تدريب لخدمة تلك الأهداف المشتركة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير اليوم الثلاثاء بمكتبه بالعاصمة الجديدة، مع المهندس محمد محمود العربي والوفد المرافق له، في إطار تفعيل التعاون المشترك في مختلف الملفات ذات الاهتمام المتبادل، تزامنًا مع خطة مجموعة العربي لتعزيز استثماراتها في السوق المصري، بما يدعم الصناعة الوطنية ومنظومة الاقتصاد المحلي، ويسهم في توفير المزيد من فرص العمل اللائقة للشباب. وأكد وزير العمل خلال اللقاء حرص الوزارة على توسيع نطاق الشراكات مع الكيانات الصناعية الكبرى، باعتبارها ركيزة أساسية في تنفيذ رؤية الدولة نحو إعداد كوادر بشرية مؤهلة ومدربة، مشددًا على أهمية التدريب المهني وربطه باحتياجات سوق العمل الفعلية، خاصة في ظل ما تشهده الدولة المصرية من مناخ استثماري واعد يتطلب عمالة ماهرة وفقًا لأحدث النظم والمعايير.