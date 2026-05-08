تعرف على جدول امتحانات الشهادة الإعدادية لنهاية العام بمحافظة القاهرة ​بالتواريخ والمواعيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 مايو 2026 03:30 مساءً - اعتمدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (العام والرياضي) للفصل الدراسي الثاني "الدور الأول" للعام الدراسي 2025 / 2026. وأكدت المديرية مراعاتها الكاملة لتنظيم المواعيد بشكل يوفر بيئة هادئة ومستقرة للطلاب خلال أداء اختبارات نهاية العام.

​انطلاق الماراثون في 4 يونيو.. تفاصيل المواد والمواعيد (صباحاً)

​تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية لطلاب العاصمة في الفترة الصباحية وفقاً للترتيب الزمني التالي:

​الخميس 4 يونيو: الحاسب الآلي (9:00 - 10:00) / التربية الفنية (10:30 - 12:30).

​السبت 6 يونيو: اللغة العربية والخط والإملاء (9:00 - 11:30) - (تخصيص آخر 20 دقيقة للإملاء).

​الأحد 7 يونيو: الدراسات الاجتماعية (9:00 - 11:00) / التربية الدينية (11:30 - 1:00).

​الإثنين 8 يونيو: اللغة الأجنبية (9:00 - 11:00).

​الثلاثاء 9 يونيو: الهندسة (9:00 - 11:00).

​الأربعاء 10 يونيو: الجبر والإحصاء (9:00 - 11:00).

​الخميس 11 يونيو: العلوم (9:00 - 11:00) / التربية الرياضية "نظري" لطلاب الرياضي فقط (11:30 - 12:30).

​جدول امتحانات الطلاب المتخلفين عن الفصل الدراسي الأول (مسائياً)

​أعلنت المديرية أيضاً عن جدول امتحانات الطلاب الذين تخلفوا عن امتحانات الترم الأول بعذر مقبول، حيث ستجرى امتحاناتهم في نفس الأيام ولكن خلال فترات مسائية وفق المواعيد التالية:

​الخميس 4 يونيو: الحاسب الآلي (1:00) / التربية الفنية (2:30).

​السبت 6 يونيو: اللغة العربية والخط (12:00).

​الأحد 7 يونيو: الدراسات الاجتماعية (1:30) / التربية الدينية (4:00).

​الإثنين 8 يونيو: اللغة الأجنبية (11:30).

​الثلاثاء 9 يونيو: الهندسة (11:30).

​الأربعاء 10 يونيو: الجبر والإحصاء (11:30).

​الخميس 11 يونيو: العلوم (1:00) / التربية الرياضية (3:30).

​تعليمات هامة للطلاب لضمان سير الامتحانات

​شددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على أهمية التزام الطلاب بالحضور المبكر قبل بدء اللجان، والتقيد التام بزمن الإجابة المحدد لكل مادة، كما وجهت المديرية الإدارات التعليمية بضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، متمنية لهم التفوق والنجاح.

مقترح جدول الامتحانات