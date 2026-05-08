كلب يعقر 15 شخصا من بينهم أطفال فى قرية بكفر الشيخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 مايو 2026 12:30 صباحاً - عقر كلب ضال بقرية السبايعة التابعة لمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، 15 شخصًا، بينهم عدد من الأطفال، بجروح متفرقة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى برج البرلس المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

مستشفى البرلس يستقبل الحالات

استقبل قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى برج البرلس المركزي المصابين على فترات متباينة، وهم يعانون من جروح متعددة بالجسم نتيجة عقر الكلب الضال، وسط حالة من القلق بين الأهالي.

رفع حالة الطوارئ داخل المستشفى وتوفير الأمصال

وعلى الفور، كلف الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، الدكتور محمد محروس مدير مستشفى برج البرلس المركزي، برفع حالة الطوارئ داخل المستشفى، وتوفير الأمصال المضادة للعقر للحالات المصابة، مع سرعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة.

فريق طبي يتابع المصابين

وترأس مدير المستشفى فريقًا طبيًا ضم الدكتور محمود أنور وكيل المستشفى، والدكتور محمود شلبي مدير قسم الاستقبال والطوارئ، إلى جانب عدد من الأطباء وأطقم التمريض، للتعامل مع الحالات المصابة ومتابعة حالتهم الصحية.