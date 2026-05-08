مصر تستضيف بطولة العالم للناشئين للريشة الطائرة 2026

مصر تستضيف بطولة العالم للناشئين للريشة الطائرة 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 مايو 2026 05:18 مساءً - أعلنت وزارة الشباب والرياضة اختيار الاتحاد الدولي للريشة الطائرة لمصر لاستضافة بطولة العالم للناشئين، والمقرر إقامتها خلال شهر أكتوبر 2026، وذلك في إطار النجاحات المتواصلة التي تحققها الدولة المصرية في مجال استضافة وتنظيم البطولات الرياضية الدولية الكبرى.

 

وأكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن استضافة البطولة تعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها مصر لدى الاتحادات الرياضية الدولية، في ضوء ما تمتلكه الدولة من بنية تحتية رياضية متطورة ومنشآت حديثة قادرة على استضافة مختلف الفعاليات والبطولات العالمية، بدعم مستمر من القيادة السياسية لقطاعي الشباب والرياضة.

 

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والتنسيق مع الاتحاد المصري للريشة الطائرة، لضمان تنظيم البطولة وفق أعلى المعايير الدولية، وبما يليق بمكانة مصر الرياضية ويعكس الصورة الحضارية للدولة أمام الوفود والمنتخبات المشاركة.

 

ومن جانبها، أوضحت باتاما ليسوادتراكول، رئيسة الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، أن اختيار مصر لاستضافة البطولة يأتي ضمن استراتيجية الاتحاد الدولي الهادفة إلى نشر وتطوير اللعبة عالميًا، وتعزيز تواجدها داخل القارة الإفريقية، معربة عن ثقتها في قدرة مصر على تنظيم نسخة متميزة من البطولة.

 

فيما أعربت الدكتورة هادية حسني، رئيسة الاتحاد المصري للريشة الطائرة، عن اعتزازها باستضافة هذا الحدث الرياضي العالمي، مؤكدة أن البطولة تمثل خطوة مهمة نحو دعم وتطوير اللعبة في مصر، وتعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي ودولي لرياضة الريشة الطائرة.

وتواصل وزارة الشباب والرياضة جهودها في دعم استضافة البطولات الدولية، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر الرياضية على المستوى العالمي، وتبادل الخبرات، ودعم تطوير المنظومة الرياضية المصرية.

 

 

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

