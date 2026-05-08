ضبط مرتكبا واقعة إحداث تلفيات بسيارة ملاكى بإستخدام أسلحة بيضاء بالإسماعيلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 مايو 2026 05:18 مساءً -

فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن قيام شخصين بإحداث تلفيات بإحدى السيارات "ملاكى" بإستخدام أسلحة بيضاء بالإسماعيلية.

بالفحص أمكن تحديد مالك السيارة المشار إليها، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبسؤاله أقر بعدم تحريره بلاغ فى هذا الشأن، وإكتفى بنشر المقطع ليتسنى تحديد الشخصين الظاهرين به لإتلافهما سيارته عمداً.

وأمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة، سائقان لإحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزتهما (2 سلاح أبيض المستخدمان فى إرتكاب الواقعة)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لوجود خلافات سابقة بينهما وبين أحد أقارب مالك السيارة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيقات.