وزير الزراعة يبحث مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية تعزيز الأمن الغذائي

دبي - احمد فتحي في الجمعة 8 مايو 2026 05:55 مساءً - استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدًا يضم ممثلين عن برنامج “كافي” (KAFI)، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، وذلك في إطار اجتماع تنسيقي موسع لبحث سبل التعاون المشترك ودعم قطاع الزراعة في مصر.

وتناول الاجتماع استعراض ملامح التعاون القائم والمستقبلي بين الوزارة وشركاء التنمية الدوليين، مع التركيز على المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي.

وضم الوفد: “أليس بيسلان”، قائدة الفريق بالوفد الأوروبي في مصر، “إيفا ستامينوفا”، مديرة المشروع بالوفد الأوروبي في مصر، و “أنجيليني مارينوتشي لونا”، السكرتيرة الأولى بالسفارة الإيطالية بالقاهرة، و “تيبيريو كياري’، رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية (مكتب القاهرة)، فضلا عن بعض خبراء الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، وذلك بحضور الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

ومن جانبه أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال اللقاء على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي وإيطاليا، مشيدًا بالدور الذي يلعبه برنامج “كافي” في دعم الفلاح المصري وتطوير سلاسل القيمة الزراعية، وأكد على أهمية البحث العلمي الزراعي، متمثلاً في دور مركز البحوث الزراعية، في ابتكار حلول لمواجهة التحديات المناخية وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية.

من جانبهم، أعرب ممثلو الوفد الأوروبي والجانب الإيطالي عن تقديرهم للجهود التي تبذلها وزارة الزراعة، مؤكدين التزامهم بمواصلة تقديم الدعم التقني والتمويلي للمشروعات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة وتضمن استقرار سلاسل الإمداد الغذائي.

