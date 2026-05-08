محمد تصلاح يغيب عن مباراة ليفربول ضد تشيلسي المقرر إقامتها غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 مايو 2026 05:18 مساءً - أعلن أرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول، غياب محمد صلاح قائد منتخب مصر عن المشاركة في المباراة التي تجمع بين ناديا ليفربول ضد تشيلسي المحدد لها الثانية والنصف ظهر غداً السبت بملعب «أنفيلد» ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة للطرفين وسط صراع مشتعل على المراكز الأوروبية.

 

ليفربول ضد تشيلسي

ويعاني محمد صلاح من إصابة عضلية تعرض لها خلال مشاركته في مباراة ليفربول وكريستال بالاس التي أقيمت الشهر الماضي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 3-1، وهي الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد.

 

وجاءت إصابة محمد صلاح بعدما سقط على أرض الملعب بالقرب من حافة منطقة الجزاء، إثر احتكاك بدا وكأنه يستوجب احتساب خطأ لصالحه، إلا أن حكم اللقاء قرر مواصلة اللعب متجاهلًا اعتراضات النجم المصري.

 

ولم يتمكن محمد صلاح من استكمال المباراة، حيث طلب استبداله في الدقيقة 59، وغادر أرض الملعب وسط تصفيق حار من جماهير ليفربول التي حرصت على دعمه.

 

ويدخل ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح قائد منتخب مصر المباراة تحت ضغط متزايد بعد خسارته المثيرة أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 3-2، وهي الهزيمة التي كشفت العديد من المشكلات الدفاعية وأثارت القلق داخل صفوف «الريدز» في توقيت صعب من الموسم.

 

 

 

ترتيب ليفربول فى الدورى الإنجليزي

ويحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 58 نقطة من 35 مباراة، بعدما حقق 17 انتصاراً و7 تعادلات مقابل 11 هزيمة، ويأمل في استعادة توازنه سريعاً للحفاظ على موقعه في المربع الذهبي وحسم بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

 

في المقابل، يعيش تشيلسي واحدة من أصعب فتراته هذا الموسم، بعدما تراجع إلى المركز التاسع برصيد 48 نقطة، عقب سلسلة نتائج كارثية زادت الضغوط على الفريق وجماهيره.

 

وتلقى «البلوز» خسارة جديدة أمام نوتنجهام فورست بنتيجة 3-1، لتتواصل معاناة الفريق الذي خسر أربع مباريات من آخر خمس مواجهات في الدوري، أمام مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وبرايتون ثم نوتنجهام فورست.

 

ويأمل تشيلسي في استعادة نغمة الانتصارات وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل نهاية الموسم، مع اعتماد الفريق على مهاجمه البرازيلي جواو بيدرو لقيادة الخط الأمامي ومحاولة الخروج بنتيجة إيجابية من معقل ليفربول.

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

