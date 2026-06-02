نتيجة الصف الرابع الابتدائى 2026 فى الجيزة.. رابط الاستعلام فور اعتمادها

نتيجة الصف الرابع الابتدائى 2026 فى الجيزة.. رابط الاستعلام فور اعتمادها

مصر و7 دول تدين اقتحامات الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته: انتهاك صارخ للقانون الدولي

مصر و7 دول تدين اقتحامات الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته: انتهاك صارخ للقانون الدولي

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3468 شهيداً و10,577 جريحاً

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3468 شهيداً و10,577 جريحاً

مصر تسرع تنفيذ مشروعات طاقة قدرة 7470 ميجاوات وبطاريات تخزين سعة 7000 ميجاوات

مصر تسرع تنفيذ مشروعات طاقة قدرة 7470 ميجاوات وبطاريات تخزين سعة 7000 ميجاوات

علاء البيلي رئيساً للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات

علاء البيلي رئيساً للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات

قطرات الطبيعة للتعقيم تضخ 1.5 مليون دولار لإضافة خط إنتاج ثانٍ

قطرات الطبيعة للتعقيم تضخ 1.5 مليون دولار لإضافة خط إنتاج ثانٍ

التنمية الصناعية تعلن طرح 400 قطعة أرض مرفقة بمساحة 900 ألف متر مربع في 15 محافظة

التنمية الصناعية تعلن طرح 400 قطعة أرض مرفقة بمساحة 900 ألف متر مربع في 15 محافظة

تشكيل لجنة لتعزيز صادرات المنتجات البيطرية وإضافات الأعلاف إلى الأسواق الخارجية

تشكيل لجنة لتعزيز صادرات المنتجات البيطرية وإضافات الأعلاف إلى الأسواق الخارجية

د. رانيا المشاط تتسلم مهام منصبها وكيلًا للأمين العام للأمم المتحدة وأمينًا تنفيذيًا للإسكوا

د. رانيا المشاط تتسلم مهام منصبها وكيلًا للأمين العام للأمم المتحدة وأمينًا تنفيذيًا للإسكوا

اتحاد مستثمري المشروعات يبحث تحديات الصناعة بالصعيد ويطالب بتطبيق اللامركزية الذكية

اتحاد مستثمري المشروعات يبحث تحديات الصناعة بالصعيد ويطالب بتطبيق اللامركزية الذكية

الرئيسية أخبار مصرية

مصر و7 دول تدين اقتحامات الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته: انتهاك صارخ للقانون الدولي

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مصر و7 دول تدين اقتحامات الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته: انتهاك صارخ للقانون الدولي

مصر و7 دول تدين اقتحامات الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته: انتهاك صارخ للقانون الدولي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 يونيو 2026 08:18 مساءً - يدين وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته. ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.

 

كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.

 

ويؤكّدون مجدّدًا رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. كما يكرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.

 

ويحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية ويحذّرون من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ويدعون إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، ويؤكّدون مجدّدًا ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامله.

 

ويؤكّد وزراء الخارجية مجدّدًا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية. كما يجدّدون دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على اساس حل الدولتين ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إخترنا لك

المنظمات اليهودية الأمريكية: نقدر جهود مصر للحفاظ على الاستقرار بالمنطقة

أخبار ذات صلة

0 تعليق