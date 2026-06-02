نتيجة الصف الرابع الابتدائى 2026 فى الجيزة.. رابط الاستعلام فور اعتمادها

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 يونيو 2026 08:18 مساءً - يترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور بمحافظة الجيزة إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2026، وذلك بعد انتهاء الامتحانات، واستكمال أعمال التصحيح والمراجعة داخل المدارس والإدارات التعليمية.
وتزايدت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عن موعد ظهور النتيجة وطرق الاستعلام عنها إلكترونيًا فور اعتمادها رسميًا، حيث تُعد نتيجة الصف الرابع الابتدائي من أكثر الموضوعات التي تشغل اهتمام الأسر في الجيزة حاليًا للاطمئنان على مستوى أبنائهم الدراسي بعد انتهاء امتحانات نهاية العام الدراسي 2025-2026.
ومن المقرر أن يتم إتاحة نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2026 بمحافظة الجيزة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، إلى جانب إعلانها داخل المدارس عقب اعتمادها رسميًا، بما يتيح للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عنها بسهولة باستخدام الرقم القومي أو بيانات الطالب.
موعد إعلان نتيجة سنوات النقل 2026
ووجهت المديريات التعليمية اللجان المسئولة عن تصحيح وتقدير درجات الطلاب بامتحانات الفصل الدراسي الثاني بأهمية الالتزام بنموذج الإجابة وتوزيع درجات الأسئلة وتطبيق الدقة والشفافية في أعمال التصحيح وتقدير الدرجات.
وأوضحت المديريات التعليمية، أنه يتم إعلان النتائج على مستوى الإدارات التعليمية والمدارس بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميعها، مشيرة إلى أن درجات الطالب في الترم الأول تضاف لدرجاته في الترم الثانى بجانب درجات أعمال السنة التي حصل عليها ويحدد مجموع الطالب في العام الدراسى وحالته ناجح أم دور ثان.
وأشارت إلى أن الإدارات التعليمية تعتمد نتائج الطلاب بعد مراجعتها بدقة وإضافة الدرجات الحاصل عليها كل طالب في امتحان الترم الأول وأعمال السنة والترم الثانى.
خطوات التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2026
وتتيح مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إمكانية التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، بعد ظهور النتائج، وذلك باتباع الإجراءات التالية:
1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.
2- سداد الرسوم المقرره طبقًا للنشرة المالية الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم.
3- يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.
4- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولى أمره ويتم البت فى تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.
