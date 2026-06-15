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حسام حسن : درسنا بلجيكا جيدًا.. وهدفنا تحقيق انطلاقة قوية والتأهل للدور التالي في كأس العالم

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حسام حسن : درسنا بلجيكا جيدًا.. وهدفنا تحقيق انطلاقة قوية والتأهل للدور التالي في كأس العالم

حسام حسن : درسنا بلجيكا جيدًا.. وهدفنا تحقيق انطلاقة قوية والتأهل للدور التالي في كأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يونيو 2026 11:18 صباحاً - أكد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن الهدف الرئيسي للفراعنة في بطولة كأس العالم المقامة حاليًا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك هو التأهل إلى الدور التالي، مشددًا على أن الجهاز الفني واللاعبين عازمون على تقديم بداية قوية أمام منتخب بلجيكا.

 

وقال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة بلجيكا في افتتاح مشوار المنتخب بدور المجموعات: «أمامنا ثلاث مباريات في الدور الأول وهدفنا هو التأهل، وقد سبق لي مواجهة بلجيكا كلاعب وحققت الفوز عليها، وأتمنى أن نكرر هذا الإنجاز ونحقق نتيجة إيجابية في المباراة المقبلة».

 

وأضاف: «نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب القدرات الكبيرة، كما تضم القائمة بعض العناصر التي ستكون مفاجأة سارة للجماهير المصرية بفضل إمكاناتها الفنية».

 

وتابع المدير الفني: «نكن كل الاحترام لمنتخب بلجيكا ولاعبيه، لكننا درسناه جيدًا ونعرف نقاط القوة والضعف، ولدينا الثقة في قدرتنا على تقديم مباراة كبيرة وتحقيق بداية إيجابية في البطولة».

وأشار حسام حسن إلى أن جميع أفراد بعثة المنتخب يعملون بأقصى جهد من أجل تحقيق أهداف الفريق، معربًا عن سعادته بوجود إبراهيم حسن ضمن الجهاز الفني، مؤكدًا أنه يمتلك خبرات كبيرة سواء كلاعب سابق أو كإداري، وهو ما يمثل إضافة مهمة للمنتخب.

 

وعن دور محمد صلاح، أوضح المدير الفني أن قائد المنتخب يمثل عنصرًا مؤثرًا داخل الملعب وخارجه، لما يمتلكه من خبرات وإمكانات فنية كبيرة، مشيرًا إلى أنه تجاوز الظروف التي واجهها في النسخة الأخيرة من كأس الأمم الأفريقية، وعاد لتقديم مستويات مميزة مع ليفربول، ومن المنتظر أن يكون له دور بارز مع المنتخب في كأس العالم.

 

 

كما جدد حسام حسن ثقته في المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم، مؤكدًا أنه لاعب واعد يتابعه منذ فترة، ويواصل التطور بخطوات ثابتة تجعله من العناصر التي يعول عليها مستقبلًا.

 

واختتم المدير الفني تصريحاته بالتأكيد على جاهزية جميع اللاعبين، مشددًا على أن الجميع داخل المنتخب يمتلك هدفًا واحدًا يتمثل في تحقيق نتائج إيجابية خلال البطولة وحجز بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

 

 


 

 

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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