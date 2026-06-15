انتشال 5 أشخاص من ضحايا انقلاب سيارة في ترعة المريوطية بالبدرشين

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انتشال 5 أشخاص من ضحايا انقلاب سيارة في ترعة المريوطية بالبدرشين

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انتشال 5 أشخاص من ضحايا انقلاب سيارة في ترعة المريوطية بالبدرشين

انتشال 5 أشخاص من ضحايا انقلاب سيارة في ترعة المريوطية بالبدرشين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 يونيو 2026 12:30 صباحاً - وتبين من خلال المعاينة أن الحادث وقع بين قريتي أبو صير والعزيزية، بالقرب من موقع الحادث الذي وقع منذ عدة أيام، والذي شهد انقلاب سيارة ملاكي، مما أسفر عن مصرع أفراد أسرة كاملة.

ويجري رجال المباحث تحريات لكشف ملابسات الحادث، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال شهود عيان.

تفاصيل الحادث

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد انقلاب سيارة بترعة المريوطية في البدرشين، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وبإجراء التحريات الأولية، تبين أن سيارة يستقلها عدد من الأشخاص، اختلت عجلة القيادة من يد قائدها، مما أدى إلى انقلابها بترعة المريوطية.
وجاري استمرار عمليات البحث عن مستقلي السيارة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.

 


انقلاب سيارة يستقلها عدد من الأشخاص في ترعة المريوطية بالبدرشين (7)

 

انقلاب سيارة يستقلها عدد من الأشخاص في ترعة المريوطية بالبدرشين (7)

 

انقلاب سيارة يستقلها عدد من الأشخاص في ترعة المريوطية بالبدرشين (8)انقلاب سيارة يستقلها عدد من الأشخاص في ترعة المريوطية بالبدرشين (8)

 

 

انقلاب سيارة يستقلها عدد من الأشخاص في ترعة المريوطية بالبدرشين (9)انقلاب سيارة يستقلها عدد من الأشخاص في ترعة المريوطية بالبدرشين (9)

 

 

انقلاب سيارة يستقلها عدد من الأشخاص في ترعة المريوطية بالبدرشين (1)انقلاب سيارة يستقلها عدد من الأشخاص في ترعة المريوطية بالبدرشين (1)

 

 

انقلاب سيارة يستقلها عدد من الأشخاص في ترعة المريوطية بالبدرشين (2)انقلاب سيارة يستقلها عدد من الأشخاص في ترعة المريوطية بالبدرشين (2)

 

 

انقلاب سيارة يستقلها عدد من الأشخاص في ترعة المريوطية بالبدرشين (3)انقلاب سيارة يستقلها عدد من الأشخاص في ترعة المريوطية بالبدرشين (3)

 

 

انقلاب سيارة يستقلها عدد من الأشخاص في ترعة المريوطية بالبدرشين (4)انقلاب سيارة يستقلها عدد من الأشخاص في ترعة المريوطية بالبدرشين (4)

 

 

انقلاب سيارة يستقلها عدد من الأشخاص في ترعة المريوطية بالبدرشين (5)انقلاب سيارة يستقلها عدد من الأشخاص في ترعة المريوطية بالبدرشين (5)

 

 

انقلاب سيارة يستقلها عدد من الأشخاص في ترعة المريوطية بالبدرشين (6)انقلاب سيارة يستقلها عدد من الأشخاص في ترعة المريوطية بالبدرشين (6)

 

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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