انت الأن تتابع خبر أضبط: تردد قناة طيور الجنة 2024 Toyour Janna القناة الرسمية الفضائية لعرض كرتون الطفل على النايل سات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الآن قناة طيور الجنة تعتبر من أبرز وأشهر القنوات على مستوى الوطن العربي، والتي تقدم كل البرامج والمقاطع والأناشيد للتسلية والترفيه والتعليم لكافة الأطفال على مستوى العالم العربي والإسلامي، لذلك نتعرف في هذا المقال على كيفية تنزيل القناة على التلفاز، مع ذكر تفاصيل تردد قناة طيور الجنة على النايل سات وعرب سات، حيث يهتم الكثيرون بمعرفة إحداثيات التردد بالتفصيل، وكيفية ضبط القناة على التلفاز.

بحث العديد من الآباء والأمهات عن التردد الخاص بقناة طيور الجنة لهذا العام 2024 والتي تقدم المحتوى الترفيهي والتعليمي المتنوع والمختلف الذي يمنح أيضا تسلية هادفة لتقويم سلوك الأطفال، وتعديله من خلال ما يتم بثه عبر القناة من الأغاني والأناشيد البسيطة برسوم متحركة جاذبة لانتباه الأطفال وفيما يلي نذكر تردد القناة عبر نايل سات وعربسات.

تردد طيور الجنة نايل سات

التردد 11274.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

تردد طيور جنة عرب سات 2024

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

طريقة ضبط طيور الجنة على التلفاز

يمكن ضبط الإحداثيات الخاصة بتردد القناة العربية الشهيرة طيور الجنة من خلال متابعة هذه الخطوات:

توجه لجهاز الاستقبال الخاص بضبط القنوات الفضائية، ثم انقر على مربع قائمة من خلال الريموت كنترول، ثم اختر تثبيت.

بعد ذلك اختر زر التثبيت اليدوي، ومن ثم اكتب جميع التفاصيل المتعلقة بالتردد.

واكتب اسم القمر وكذلك الاستقطاب، ثم انقر على مربع بحث وستظهر القناة.

المحتوى المعروض على طيور الجنة

من الممكن أن يتابع الأطفال محتوى طيور الجنة الذي يتمثل فيه محتوى الأناشيد التعليمية المتمثلة في أغاني تعبر عن الأرقام والحروف العربية أو الإنجليزية.

تقديم أناشيد تستهدف بر الوالدين ومساعدة الآخرين.

توجد عدة محتويات ترفيهية تتعلق بغرس تعاليم الدين الإسلامي وأهمها طريقة أداء الصلاة، والحث على الانتظام في أدائها، وأناشيد تتعلق بتعليم الوضوء.

قناة طيور الجنة شهدت العديد من عمليات البحث في الآونة الأخيرة، لما لها من عرض المحتوى المتنوع، وكرتون الطفل على النايل سات، حيث وصل عدد المتابعين للقناة على اليوتيوب لأكثر من 30 مليون متابع في العالم العربي، وقامت القناة بنقل الأغاني للغات الأجنبية، من أجل جذب المزيد من الأطفال في العالم، وتقوم القناة بنقل الخصال الجيدة، مثل الحث على الصلاة والصوم والزكاة وطاعة الوالدين وغيره.