كيفية ضبط تردد قناة ماجد للأطفال 2024.. فرحي واشغلي اولادك بحاجه مفيدة

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رياض - احمد صلاح - يحرص العديد من الآباء والأمهات على البحث عن تردد قناة ماجد للأطفال 2024، وذلك لما تقدمه القناة من محتوى متميز يجمع بين التعليم والترفيه، حيث تعرض قناة ماجد على مدار الساعة باقة متنوعة من أفضل برامج الأطفال وأغانيهم المفضلة، بهدف تعزيز السلوك الإيجابي وتنمية الصفات الحميدة لدى الأطفال، وتعد قناة ماجد واحدة من القنوات الرائدة في مجال محتوى الأطفال، حيث تساهم في تقديم محتوى آمن ومسلي للصغار، مما يجعلها الخيار الأول للعديد من الأسر.

كيفية ضبط تردد قناة ماجد للأطفال 2024

إذا كنت تواجه صعوبة في ضبط تردد قناة ماجد على جهاز الرسيفر الخاص بك، فلا داعي للقلق. عملية الاستقبال سهلة ويمكن تنفيذها بخطوات بسيطة:

اضغط على زر “الإعدادات” من جهاز التحكم عن بعد.

اختر خيار “التركيب” من القائمة.

انتقل إلى “قائمة الترددات”.

حدد القمر الصناعي المناسب، وهو “نايل سات” في هذه الحالة.

أدخل تردد قناة ماجد للأطفال (التردد: 11411).

اختر “الاستقطاب:

أفقي” واضبط معدل الترميز على 30000.

اضغط على زر “موافق” لبدء البحث عن القناة.

بعد انتهاء البحث، احفظ القناة.

تردد قناة ماجد للأطفال 2024 على القمر الصناعي نايل سات

لتثبيت قناة ماجد على جهازك، يمكنك استخدام التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

نايل سات. التردد: 11411.

11411. الاستقطاب: أفقي.

أفقي. معدل الترميز: 30000.

أبرز برامج قناة ماجد للأطفال