الذهب يتراجع وسط جني الأرباح

الذهب يتراجع وسط جني الأرباحتراجع الذهب اليوم بعد يوم من اجتيازه مستوى 4600 دولار للمرة الأولى على الإطلاق، وذلك جراء عمليات لجني الأرباح وسط تزايد عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية بنحو ‍0.4 في المئة إلى 4576.79 دولار للأوقية (الأونصة)، وكان الذهب قد سجل أمس مستوى قياسيا عند 4629.94 دولار.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.6 في المئة إلى 4585.40 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 83.62 دولار للأوقية، بعدما سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 86.22 دولار أمس الاثنين.

كما نزل البلاتين في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 2283.95 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي له عند 2478.50 دولار في 29 ديسمبر، وتراجع البلاديوم 3.7 بالمئة إلى 1774.44 دولار.