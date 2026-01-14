الرياض - كتبت رنا صلاح - اتهم قائد الجيش الهندي أوبيندرا دويفيدي باكستان الثلاثاء بإطلاق طائرات مسيرة فوق الأراضي الخاضعة لسيطرة بلاده في إقليم كشمير المتنازع عليه، حيث خاض الخصمان النوويان اشتباكا استمر 4 أيام العام الماضي.

الهند تتهم باكستان بإطلاق مسيرات عبر الحدود فوق كشمير

وقال دويفيدي للصحافيين في نيودلهي خلال مؤتمره الصحافي السنوي، "لقد أبلغوا بأن هذا الأمر غير مقبول بالنسبة إلينا، ويرجى وضع حد له".



وأضاف أنّ المسؤولين عن العمليات العسكرية في كلا البلدين تحادثوا في وقت سابق الثلاثاء.



وأفاد الجيش الهندي عن رصد عدة طائرات مسيّرة حلّقت فوق قرى حدودية تسيطر عليها الهند الأسبوع الماضي.



وعلق دويفيدي "أعتقد أن هذه الطائرات المسيرة كانت دفاعية، وتسعى من خلال التحليق فوق (أراضينا) لمعرفة ما إذا كان يتم التخطيط لأي عمل ضدها".



ولم يصدر أي رد فوري من الجيش الباكستاني.



وكشمير مقسومة بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عن الحكم البريطاني عام 1947. وتطالب كل منهما بالسيادة الكاملة على الإقليم الواقع في جبال الهيملايا.



وفي أيار 2025، وقعت اشتباكات بين الدولتين استمرت 4 أيام، بعد أسابيع من اتهام نيودلهي لإسلام آباد بدعم هجوم دام على سياح في الشطر الهندي من كشمير، الأمر الذي نفته باكستان.



وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 70 شخصا على الأقل، بينما استخدم كلا الجانبين طائرات مسيّرة على نطاق واسع بالإضافة إلى صواريخ ومدفعية.



وقال دويفيدي "نحن في حالة تأهب تامّة" على طول الحدود.



وأشار إلى أنّ العديد من المسيّرات التي تحلق على ارتفاع منخفض دخلت المجال الجوي الخاضع للسيطرة الهندية مع تشغيل أضوائها، مشيرا إلى تحليق قرابة 7 طائرات السبت، وطائرتين أو ثلاث الأحد.



ورأى أنّ "من المحتمل أنهم أرادوا معرفة ما إذا كانت هناك أي ثغرات أو تراخ في دفاعنا، أي ثغرات يمكنهم من خلالها إرسال" مسلحين.



