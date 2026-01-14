نعرض لكم الان تفاصيل خبر المشاط: EIB وفر مليار دولار عبر 20 صندوق استثمار محلي وإقليمي منذ بدء عمله في مصر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 يناير 2026 01:10 صباحاً - سمر السيد_ أسهم بنك الاستثمار الأوروبي EIB ، منذ بدء عمله في مصر عام 1979، في تمويل 127 مشروعًا تنوعت بين مشروعات حكومية وخاصة، كما وفر نحو مليار دولار من خلال 20 صندوق استثمار محلي وإقليمي.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الوزارة اليوم الثلاثاء بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، إن التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي يتضمن بعدًا اجتماعيًا مهمًا، إلى جانب دوره في دعم تمكين المرأة، وهو ما عكسه الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».

وعقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعًا موسعًا مع جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وأندرو ماكدويل، مدير الذراع التنموية لبنك الاستثمار الأوروبي، والوفد المرافق لهما، وذلك خلال زيارتها الأولى لمنطقة الشرق الأوسط لعام 2026.

وشهد اللقاء مناقشة مستقبل العلاقات المشتركة بين الجانبين في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التمويل التنموي ودعم القطاع الخاص.

وأضافت المشاط أن مصر تثمن شراكتها الاستراتيجية مع بنك الاستثمار الأوروبي في حشد التمويلات، وتقليل مخاطر الاستثمارات، ودعم التنمية القائمة على القطاع الخاص بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، مشيرة إلى أن مصر تعد أكبر دولة عمليات للبنك خارج الاتحاد الأوروبي، باستثمارات تجاوزت 14 مليار يورو منذ عام 1979، من بينها 7.2 مليار يورو موجهة للقطاع الخاص.

وأوضحت أن هذه الاستثمارات جعلت بنك الاستثمار الأوروبي أحد أكبر البنوك متعددة الأطراف الممولة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.

