البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري إلى متوسط 4.6% خلال العامين الماليين 2025/2026 و2026/2027

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 14 يناير 2026 01:10 صباحاً - سمر السيد_ توقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو خلال العامين الماليين المقبلين، مرجحًا ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى متوسط 4.6% سنويًا خلال عامي 2025/2026 و2026/2027، مدعومًا بقوة صافي الصادرات المصرية وتحسن الأوضاع الاقتصادية الكلية.

وأوضح البنك، في أحدث إصدار من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر منذ قليل، أن تراجع ضغوط الأسعار وتحسن الأوضاع المالية العالمية من شأنهما دعم الاستهلاك الخاص في مصر خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي.

وأضاف التقرير أن الاستثمار الخاص في مصر يُتوقع أن يكون قويًا، مدعومًا باتجاه السياسة النقدية نحو التيسير، إلى جانب استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال وزيادة القطاع الخاص.

ورجّح البنك الدولي أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري 2025/2026 نحو 4.3%، مقارنة بمعدل 4.4% خلال العام المالي الماضي 2024/2025، على أن يرتفع معدل النمو إلى نحو 4.8% في العام المالي 2026/2027.

وفي سياق متصل، توقع البنك أن تحافظ دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب أفغانستان وباكستان، على تحقيق فوائض في الحساب الجاري خلال عامي 2026 و2027، مدفوعة بتحسن الإيرادات الخارجية.

كما أشار التقرير إلى احتمالات تقلص عجز الحساب الجاري في عدد من الدول المستوردة للنفط في المنطقة، من بينها مصر والأردن، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع عائدات السياحة وزيادة التحويلات المالية من العاملين بالخارج، وهو ما يدعم الاستقرار الخارجي لهذه الاقتصادات.

