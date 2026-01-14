مقتل 17 عنصراً من "الشباب" الصومالية

مقتل 17 عنصراً من "الشباب" الصوماليةقتل 17 من عناصر حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة، في قصف جوي، الليلة الماضية، استهدف تجمعا لهم في منطقة غبد غودني بمحافظة شبيلى الوسطى جنوب شرقي الصومال.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية صونا، أن الجيش الصومالي نفذ القصف بالتعاون مع الشركاء الدوليين أثناء قيام عناصر الحركة بالتخطيط لتنفيذ عمليات مسلحة، ما أسفر عن مقتل 17 منهم وتدمير الأسلحة والمركبات التي كانت بحوزتهم.

يذكر أن قوات الأمن الصومالية تمكنت خلال الأشهر الماضية من استعادة عدة مناطق بوسط وجنوبي البلاد من سيطرة عناصر حركة الشباب، التي تخوض ضدها البلاد معارك منذ أكثر من عقد.