ارتفاع أسعار النفط

ارتفاع أسعار النفطارتفعت أسعار النفط اليوم وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا بما يعادل 0.4 ‍في المئة، مسجلة 64.15 دولار للبرميل، لتحوم بالقرب من أعلى مستوى في شهرين الذي سجلته في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا، أو 0.5 بالمئة، لتسجل 59.78 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الثامن من ديسمبر الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.