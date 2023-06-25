إختبار شخصية غريب يكشف هل فقدت الثقة بالآخرين أم بنفسك عبر شكل الشمعة التي تفضلينها في الصورة

انت الأن تتابع خبر إختبار شخصية غريب يكشف هل فقدت الثقة بالآخرين أم بنفسك عبر شكل الشمعة التي تفضلينها في الصورةوالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لكل شخص لديه خيارة مختلفة عن الآخر سواءا في ألوان والأشياء وكذلك في الأشكال حيث أن لهذه الاختيارات كثير من الدلالات، والإشارات التي تكشف أسرار شخصياتنا وطباعنا وتقول، من نحن

لذا، فإن خوض هذا الاختبار، واختيارك اإحدى الشموع يمكنه ان يعرفك إلى ذاتك وتجدين جواب سؤال: من أنا؟

1- الشمعة البنفسجية

هل تشعرين أحياناً بأنّك تفقدين الثقة بنفسك وبقدراتك؟ هل يحدث هذا؟ إذاً، لقد اخترت الشمعة ذات اللون البنفسجي، لأنّ هذا اللون يساهم في إعادة الطاقة إليك وفي مساعدتك على القيام بكلّ ما من شأنه أن يجدّد ثقتك بذاتك وإمكاناتك وعلى السير قدماً في اتجاه متابعة ما بدأت ىإنجازه من أعمال.

2- الشمعة الصفراء

في حال اخترت الشمعة الصفراء، فهذا يعني أنّك تحبين التواصل مع الآخرين وتسعين، في الوقت نفسه، إلى أن تحظي ببعض السلام الداخلي والصفاء الفكري. إذاً، اعرفي أنّ هذا اللون يمنحك الطاقة الذهنية وتلك التي تحتاجين إليها في حال أردت أن تتعلمي أمراً ما بسرعة أو تجني أرباحاً مادية كبيرة.

3- الشمعة الزرقاء

هل تعرفين أنّ الأزرق لون قويّ يشير إلى ما تتمتعين به من قدرات جسدية؟ ليس هذا فحسب، بل إنّه يساعدك على التمتع بمزاج جيّد. بالفعل، إذا كنت تشعرين بالضيق والانزعاج، أشعلي شمعتك الزرقاء لكي تعيدي التوزان إلى داخلك النفسي وتستعيدي مرحك. ولا تنسي أنّ الأزرق يدلّ على أنّك امرأة تتحلى بالصبر على المستوى النفسي والقدرة على التحمل على المستوى الجسدي.

4- الشمعة السوداء

يعتقد الكثيرون أن الأسود يدلّ دائماً على الشر والسوء. لكن، اعلمي أنّ اختيارك الشمعة السوداء يشير إلى أنّك عادة ما تحققين النجاح في خياراتك ومهماتك وأنّك تتمتعين بالقوة اللازمة لذلك وتخوضين التحديات من أجل بلوغ أهدافك.

5- الشمعة الخضراء

لطالما ظننت أن اللون الأحمر هو لون العاطفة. لكن، اعلمي، منذ الآن، أن لون القلب الحقيقي هو الأخضر. وأكثر من ذلك، يرتبط هذه اللون بالطبيعة والأرض. وحين تختارينه، فهذا يعني أنّك شخص محبّ للحياة والفرح والألوان. لذا، لا تترددي في إضافته إلى أجوائك كلما شعرت بالوحدة.

6- الشمعة البيضاء

هل اخترت الشمعة البيضاء؟ إذاً، أنت من محبات السكون والهدوء والتأمل والغوص في الأفكار الخاصّة. فهذا اللون يمنحك الصفاء النفسي والنقاء، ما يساعدك على أن تحددي أهدافك بدقة.

7 - الشمعة الحمراء

هل أنت امرأة شجاعة، متحمسة، تقوم بالأعمال بشغف ظاهر؟ إذا كانت إجابتك هي «نعم»، فلا شكّ في أنّك ستختارين الشمعة حمراء اللون. ولتعلمي أنّ اللون الأحمر يعدّ خياراً مثالياً في حال كنت تمرين بمرحلة من التغيير والانتقال على مستويات مختلفة. وهو مفتاح الإقبال على الحياة وعلى إقامة العلاقات الاجتماعية، ولا سيما مع الأشخاص المقربين.