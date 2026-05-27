الله أكبر الله أكبر.. تعرف على الصيغة الكاملة لتكبيرات عيد الأضحى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 مايو 2026 07:24 صباحاً - أوضحت دار الإفتاء المصرية الصيغة التي اعتاد أهل مصر ترديدها في تكبيرات العيد منذ قرون، والتي يضيفون إليها الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».

وأكدت دار الإفتاء أن هذه الصيغة شرعية صحيحة، وقد وصفها الإمام الإمام الشافعي بالحُسن.

الأعياد سنة فطرية في الإسلام

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الأعياد سُنَّة فطرية جُبل الناس على اتخاذها، حيث اعتادت الأمم منذ القدم تخصيص أيام للاحتفال والاجتماع وإظهار الفرح في المناسبات المختلفة.

وأضافت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قدم إلى المدينة المنورة وجد الأنصار يحتفلون بيومين ورثوهما عن الجاهلية، فلم يُنكر أصل فكرة العيد، وإنما استبدل بهما عيدي الفطر والأضحى، لارتباطهما بشعيرتين من أعظم شعائر الإسلام.

حكم تكبيرات العيدين

وأكدت دار الإفتاء أن التكبير في العيدين سنة عند جمهور الفقهاء، ويبدأ قبل أيام التشريق، مع اختلاف الفقهاء في تحديد بدايته بين ظهر يوم النحر وفجر يوم عرفة، بينما تكون نهايته عصر آخر أيام التشريق.

وأضافت أن التكبير يجوز أن يكون جماعيًا أو فرديًا، مع أفضلية الجماعة، موضحة أن السنة النبوية لم يرد فيها نص يلزم بصيغة محددة للتكبير.

الإفتاء ترد على المشككين

وشددت دار الإفتاء على أن الصيغة المشهورة التي درج عليها المصريون صحيحة ومشروعة، مؤكدة أن وصف قائلها بالبدعة أمر غير صحيح.

وأضافت أن من يضيّق في هذه المسألة قد قيّد ما أطلقه الشرع دون دليل، مشيرة إلى أن المسلمين يسعهم في ذلك ما وسع السلف الصالح من استحسان هذه الصيغ وقبولها ما دامت لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.