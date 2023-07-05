وصفات طبخ سهلة.. طريقة عمل المكرونة النجرسكو

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رياض - احمد صلاح - تعتبر طريقة عمل المكرونة النجرسكو من أكثر الأشياء التي تبحث عنها الكثير من الأمهات بشكل مستمر، لأنه من الأطباق الأساسية التي توضع على الموائد، وهي مليئة بالكثير من المكونات الهامة التي تغذي الجسم كثيراً لأنها مليئة بالفيتامينات والبروتينات.

مكونات عمل المكرونة النجرسكو

ونحرص على توفير مكونات عمل المكرونة النجرسكو في المنزل بدلاً من شرائها من المحلات، وذلك لأنها من الأكلات المميزة التي يحبها الكثيرين ويريدون تناولها بأستمرار، وهذه المكونات هي:

½ كيلو مكعبات صدور دجاج.

نصف كيلو مكرونة بنا.

1 لتر حليب.

1 كوب مشروم.

اثنان بصلة مقطعة على شكل مكعبات.

اثنان بصلة مقطعة مكعبات.

1 كوب جبن موتزاريلا.

1 كوب كريمة لباني.

ثلاث ملاعق كبيرة دقيق أبيض.

أربع ملاعق سمن.

ملح حسب التذوق.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

1 كوب فلفل أخضر أو ألوان.

ربع كوب مخلل زيتون أخضر.

طريقة عمل المكرونة النجرسكو الشيف الشربيني

ونقدم لكم طريقة عمل المكرونة النجرسكو بسهولة وسرعة، وذلك لأنها من أهم الأكلات المميزة التي تقدم على المائدة بطعم شهي، وتقدم كما يلي: