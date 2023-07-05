وصفات طبخ سهلة.. طريقة عمل المكرونة النجرسكو

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رياض - احمد صلاح - تعتبر طريقة عمل المكرونة النجرسكو من أكثر الأشياء التي تبحث عنها الكثير من الأمهات بشكل مستمر، لأنه من الأطباق الأساسية التي توضع على الموائد، وهي مليئة بالكثير من المكونات الهامة التي تغذي الجسم كثيراً لأنها مليئة بالفيتامينات والبروتينات.
مكونات عمل المكرونة النجرسكو
ونحرص على توفير مكونات عمل المكرونة النجرسكو في المنزل بدلاً من شرائها من المحلات، وذلك لأنها من الأكلات المميزة التي يحبها الكثيرين ويريدون تناولها بأستمرار، وهذه المكونات هي:
- ½ كيلو مكعبات صدور دجاج.
- نصف كيلو مكرونة بنا.
- 1 لتر حليب.
- 1 كوب مشروم.
- اثنان بصلة مقطعة على شكل مكعبات.
- اثنان بصلة مقطعة مكعبات.
- 1 كوب جبن موتزاريلا.
- 1 كوب كريمة لباني.
- ثلاث ملاعق كبيرة دقيق أبيض.
- أربع ملاعق سمن.
- ملح حسب التذوق.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.
- 1 كوب فلفل أخضر أو ألوان.
- ربع كوب مخلل زيتون أخضر.
طريقة عمل المكرونة النجرسكو الشيف الشربيني
ونقدم لكم طريقة عمل المكرونة النجرسكو بسهولة وسرعة، وذلك لأنها من أهم الأكلات المميزة التي تقدم على المائدة بطعم شهي، وتقدم كما يلي:
- اسلقي المكرونة بالطريقة المتعارف عليها في الماء الساخن واتركيها جانباً لتحضري العديد من الخطوات الأخرى.
- وحضري مقلاة وضعي فيها كلاً من السمن، وضيفي له مكعبات البصل وقلبيهم جيداً حتى يذبلوا.
- وضيفي عليهم المشروم وقطع الدجاج والملح والفلفل الأسود الناعم.
- وقلبي بشكل مستمر لمدة 10 دقائق على نار هادئة.
- وضيفي لهم الزيتون الأخضر والفلفل الألوان وقلبيهم معاً جيداً لمدة 2 دقيقة حتى تصبح جاهزة.
- حضري صوص البشاميل من خلال وضع ملعقة سمن كبير داخل وعاء على النار، وضيفي له دقيق وقلبيهم بشكل مستمر حتى يخرج رائحة، وضيفي الحليب تدريجياً وقلبي بسرعة وبشكل مستمر حتى لا يتكتل، وضيفي الكريمة اللباني وعليها الجبن الموتزاريلا واتركيهم ليذوبوا حتى تحصلي على صوص بقوام كريمي.
- حضري قارب بيركس وضعي في الأسفل بشاميل، وعليه طبقة مكرونة وحشوة الدجاج وكمية أخرى من البشاميل، وضعي طبقة من المكرونة وعليها طبقة من المكرونة، وعلى الأعلى البشاميل وعليها طبقة من الجبنة الموتزاريلا.
- وضعيها في الفرن على درجة حرارة 200 لمدة ساعة إلا ربع إلى أن تنضج وتقطع وتقدم ساخنة.