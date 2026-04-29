الذهب يواصل تراجعه عالمياً

الذهب يواصل تراجعه عالمياًتراجعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم بعد أن ألقت مخاوف التضخم المرتبطة بالصراع المستمر في الشرق الأوسط بظلالها على توقعات السياسة النقدية، والتركيز على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 1 بالمائة إلى 4550.39 دولار للأوقية "الأونصة" بعد أن سجل أدنى مستوى له في شهر، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1 بالمائة إلى 4563.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.8 بالمائة إلى 71.75 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 2.8 بالمائة إلى 1886.53 دولار، ونزل البلاديوم 0.1 بالمائة إلى 1458.75 دولار.