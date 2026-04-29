الذهب يواصل تراجعه عالمياً
تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم بعد أن ألقت مخاوف التضخم المرتبطة بالصراع المستمر في الشرق الأوسط بظلالها على توقعات السياسة النقدية، والتركيز على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق من اليوم.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 1 بالمائة إلى 4550.39 دولار للأوقية "الأونصة" بعد أن سجل أدنى مستوى له في شهر، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1 بالمائة إلى 4563.30 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.8 بالمائة إلى 71.75 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 2.8 بالمائة إلى 1886.53 دولار، ونزل البلاديوم 0.1 بالمائة إلى 1458.75 دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهب يواصل تراجعه عالمياً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.