انت الأن تتابع خبر أقوى حيلة عبقرية لتنظيف ياقة القميص الأبيض وأكمامه بدون تعب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ليس سهلا عادة تنظيف أكمام القمصان وياقاتها خاصة إذا كانت بيضاء اللون، وذلك لأنها تتصل مباشرة بمناطق الجسم القابلة للتعرق، فيلاحظ أن البقع لا تزول عنها بسهولة حتى بعد الغسل مرات عدة.

وبالرغم من هذا بالإمكان ايجاد الحل السهل لهذه المشكلة، وفي هذه الحالة ينصح بوضع القليل من منتج غسل أطباق بنوعية جيدة على مكان البقعة أو الاصفرار، وحينما تظهر الفقاعات يجب فرك المنطقة جيداً.

وفي حال عدم التمكن من إزالة البقعة يمكن نقع القميص في وعاء يحتوي على الماء مع المنتج المنظف نفسه لبعض الوقت، وأخيراً يمكن وضعه في آلة غسل الملابس.

ومن المفيد أيضاً الاعتماد على الخل الأبيض، وفي هذه الحالة يجب وضع ملعقتي طعام منه في كوب من الماء ووضع المزيج على مكان البقعة ثم فركها بواسطة فرشاة أسنان نظيفة.

بعد ذلك يترك المزيج لمدة لا تقل عن 30 دقيقة قبل إعادة الغسل جيداً، ولا بد من أن يلاحظ زوال الأوساخ المستعصية على الياقات والأكمام.