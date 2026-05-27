القبض على محتال استولى على أموال زوجة مواطن بالمنيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 مايو 2026 05:18 مساءً - كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة موظف خدمة العملاء بأحد البنوك والاستيلاء على مبلغ مالى من حساب زوجته البنكى عقب حصوله على بيانات حساباتها البنكية بعد إيهامها بأنه سيقوم بتحديث بياناتها.

تفاصيل الواقعة

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بمركز شرطة العدوة بالمنيا وبحوزته (3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى – 2 شريحة خطوط هواتف محمولة).. وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتبين إرتكابه عدة وقائع أخرى بذات الأسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.