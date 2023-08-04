انت الأن تتابع خبر دعاء مستجاب يوم الجمعة.. رددوا اللهم إن كان رزقي بعيدًا فقربه لفك الكرب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دعاء مستجاب يوم الجمعة من أبرز الأشياء الذي يريد أن يرددها الكثير من المسلمين طوال اليوم وبالتحديد من العصر إلى المغرب لأنه يوجد فيها ساعة استجابة، وهو من الأيام المباركة التي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال عن فضله “خير يومٍ طلعت عليه الشَّمسُ يومُ الجمعةِ، فيه خُلِق آدمُ، وفيه أُدخل الجنَّةَ، وفيه أُخرج منها، ولا تقومُ السَّاعةُ إلَّا في يومِ الجمعة”.

دعاء مستجاب يوم الجمعةويعد دعاء مستجاب يوم الجمعة هي الأكثر بحثاً في الوقت الحالي، وذلك لأن ترديدها دائماً يجعل المسلم يشعر بالراحة الكبيرة، والأدعية هي:

اللهم إن كان رزقي بعيدًا فقربه، وإن كان قليلًا فكثره، وإن كان عسيرًا فيسره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.

اللهم إني أسألك، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطر، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها، أسألك أن ترحمني برحمةٍ من عندك تُغنني بها عن رحمة من سواك.

اللهم إني أسألك بخوفي من عظمتك وطمعي برحمتك أن ترزقني ما كان خيرا لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله واجله.

يا خالقي إني وكلتك أمري واستودعتك همي فبشرني بما يفتح مداخل السعادة في قلبي

ويستحب أيضا في دعاء يوم الجمعة لفك الكرب اللهُمَّ إِنَّي أسألُكَ من خَيرِ ما سَأَلَكَ مِنهُ نَبيُّكَ مُحمدٍ، وأعوذُ بِكَ من شَرِّ ما اسْتعاذَ مِنهُ نبيُّكَ مُحمدٌ.

اللهمُ علقَ قلوبنا ؛ بالصلاةُ، وَ بِ القران، وَ بالذكر، وَ ابعدناْ عن دروُب الخَيباتِ، وَ ارزقنا الثباتُ حتى نلقاك.

اللهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنةَ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأعوذُ بِكَ مِنَ النارِ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأسألُكَ أنْ تَجْعَلَ كلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لي خيرًا. يا رب لا تدع أمرًا في صدري ٳلا وحللتهَ لي ولا حلمًا سكن في قلبي طويلًا ٳلا ويسّرته لي.

لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات و الارض ورب العرش العظيم اللهم لا إله إلا أنت.

رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ، وأصلح لي شأني كله ، شأن الدنيا والآخرة ، في عفو منك وعافية .

لا إله إلا أنت يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد اسالك بعزتك التى لا ترام وملكك الذى لا يضام وبنورك الذى ملأ اركان عرشك يامغيث اغثنى يامغيث اغثنى يا مغيث اغثنى.

اللهم ارزق أخي فرحة لا تسعها الدنيا ومن عليها وعوضه بما هو خيراً له وارزقه يا رب حظاً تدمع عيناه فرحاً يا رب، اللهم اسعده سعادة أبدية اللهم ارزقنا راحة البال وراحة القلب اللهم قرب لهم الخير وأبعد عنهم كل شر يا رب.

اللهم ارزق أخي الفرج والنصر وانت خير الرازقين. اللهم ارزق أخي نعيما لا فنى بعده، اللهم ارزق أخي سعادة دائمة و فرحه قريبه واحفظه من كل شر.

اللهم أرح قلبهم بلطف عفوك، وحلاوة حبك، واعمر أيامهم بذكرك، واحفظهم واحفظ عليهم دينهم، وأسعد قلوبهم دائمًا. اللهم إني أحبه فيك فأحببه وارض عنه، وأعطه حتى يرضى، وأدخله جنتك.

اللهم إن كان صديقي مهمومًا فامنحه فرحًا، وإن كان سقيمًا فامنحه صحة، وإن كان مكسورًا فامنحه قوة، وإن كان بحاجة فلا تكله لسواك، وأن تحفظه لمن يحب، وأن تحفظ له من يحب.

اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سُئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت.

اللهم إني أدعوك الله، وأدعوك الرحمن، وأدعوك البر الرحيم، أن تغفر لي ولأصدقائي، وترحمنا يا رحمن يا رحيم، يا سميع يا عليم، يا غفور يا كريم.

اللهم ارزق صديقي راحة البال، والعفو عند الحساب، والرزق الوفير، والخير الكثير، والبركة في الرزق والأهل والأحباب، فإني أحبه فيك.

دعاء يوم الجمعة للرزق

ويردد جميع الأشخاص دعاء للرزق يوم الجمعة ويحرص عليه الكثير من المسلمين، حيث أنه يوجد فيه ساعة استجابة ويتضرع فيه الجميع إلى الله سبحانه وتعالي بترديد الأدعية التالية:

اللهمَّ هدايةً وتوفيقًا وسدادًا ورزقًا حلالًا مبارَكًا فيه.

«اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك، وحسن عبادتك».

اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت.

اللهمَّ إنِّا نسألُكَ من كلِّ خَيْر خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ، يا كريم.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.

اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا وليّ المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبدوإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقاً واسعاً طيباً من رزقك.