مذيعة مصرية شهيرة مارست هذا الفعل الجريئ في البث مباشرة وهي لا تدري أن البث قد بدأ .. لن تصدق من تكون والمفاجأة بشأن هويتها!!

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الرياض - روايدا بن عباس - أثارت ممارسة المذيعة المصرية أميمة تمام أنوثتها باستخدام قلم روج على الهواء أثناء نشرة التاسعة جدلاً واسعاً.

وفقاً لموقع "أخبار اليوم"، المذيعة هي ابنة الدكتور تمام حسان، الذي كان يشغل منصب عميد كلية دار العلوم.

كانت أميمة تمام هي الزوجة الثانية للسياسي والدبلوماسي الراحل الدكتور أسامة الباز، والذي كان مدير مكتب الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك. وأنجبت منه ابنتها "مريم". وتعمل حالياً في التلفزيون المصري.

تقوم أميمة بقراءة نشرة الأخبار على القناة الأولى والفضائية المصرية، وهي أيضاً عضو في المجلس القومي للمرأة.

بعد الجدل الواسع الذي أثارته المذيعة، أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر بياناً رسمياً. وقررت تحويل الأمر للتحقيق، حيث لم يراع فريق العمل والمذيعة القواعد والمعايير المهنية في قراءة عناوين الأخبار.

وأكدت الهيئة على احترافية وتميز جميع فرق عمل نشرة التاسعة، وأن الخطأ الذي وقع لا يمثلها. تم وقف فريق عمل نشرة التاسعة عن العمل حتى انتهاء التحقيقات.