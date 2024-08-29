انت الأن تتابع خبر أشرف زكي يعلق على طلب إيقاف محمد رمضان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رد نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، على الأزمة التي أُثيرت خلال الساعات الماضية حول أغنية الفنان محمد رمضان "مش فاضي"، والتي بسببها قدّم أحد المحامين إنذاراً الى نقابة الممثلين يطالب فيه بوقف رمضان وشطبه من النقابة.



وقال زكي إنه حتى الآن لا يعرف أي شيء عن تفاصيل أغنية "مش فاضي" للفنان محمد رمضان، مؤكداً أن هناك العديد من المهام التي كان لا بد من الانتهاء منها، بالقول: "سوف نُلقي الضوء على أمر محمد رمضان في اجتماع النقابة المقبل".



وكان أحد المحامين قد تقدّم بإنذار رسمي الى نقيب الممثلين أشرف زكي يطالب فيه بشطب محمد رمضان من النقابة بسبب أغنية "مش فاضي" .