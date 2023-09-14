"كارثة مروعة: إعصار يجتاح ليبيا ويبتلع الأحياء بأكملها... مأساة تجعل النساء والأطفال والرجال يختفون، وآلاف الأرواح تفقد في الفوضى!

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الرياض - روايدا بن عباس - بعد أن أوقعت أكثر من ألفي قتيل في ليبيا، ماذا نعرف عن العاصفة دانيال المتجهة نحو مصر؟ أعلنت ليبيا الحداد ثلاثة أيام بعد مقتل أكثر من ألفي قتيل بسبب إعصار "دانيال" الذي ضرب العديد من المناطق والمدن في شمال وشرق البلاد، مصحوبا بسقوط أمطار غزيرة، ما أدى إلى تدمير المنازل والطرق. وفرضت السلطات الليبية حظر التجوال، وأعلنت حالة الطوارئ وأغلقت المدارس والمؤسسات العامة، كما تم إغلاق أربع محطات نفط رئيسية مؤقتا. وقد أدى هطول الأمطار، التي تقدر بنحو 250 ملم (10 بوصات) في غضون ساعات قليلة، إلى فيضانات واسعة النطاق وانهيارات طينية خطيرة. وأحدثت العاصفة أيضا دمارا في البنية التحتية لبعض المناطق، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وجرف الطرق والجسور. كما تعرضت المدارس والمستشفيات لأضرار جسيمة.تضررت العديد من المستوطنات والمركبات في مصراتة بليبيا وغرق العديد من شوارع البلاد، بينما قامت السلطات الليبية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأمطار. وصرح محمد مسعود، المتحدث باسم الإدارة الليبية في بنغازي، لوكالة الأنباء الفرنسية إن "150 شخصا على الأقل لقوا حتفهم نتيجة السيول والأمطار الغزيرة التي خلفتها عاصفة دانيال في درنة ومنطقة الجبل الأخضر وضواحي المرج". وقال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي إن سبعة من أفراد الجيش الوطني الليبي مفقودون.

أصدر رئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة في طرابلس، عبد الحميد دبيبة، توجيهات لجميع أجهزة الدولة بالتعامل الفوري مع الأضرار والفيضانات في المدن الشرقية. وأعلنت الأمم المتحدة في ليبيا أنها تتابع العاصفة عن كثب وستقدم مساعدات إغاثة عاجلة.

توقع خبراء الأرصاد أن إعصار "دانيال" القادم من البحر المتوسط سيصل إلى غرب مصر يوم الاثنين، مع انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية. وأفادت هيئة الأرصاد الجوية المصرية بأن آخر صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى وجود الرمال المثارة في مناطق غرب مصر والسواحل الشمالية الغربية مثل سيوة ومطروح والعلمين والإسكندرية.

وأضافت الهيئة أن العاصفة فقدت معظم قوتها ومن المتوقع أن تؤثر الرمال المثارة على مناطق شمال الصعيد والوجه البحري والقاهرة الكبرى. كما ستتشكل سحب منخفضة ومتوسطة المطر في مناطق غرب البلاد، وستترافق مع أمطار متفاوتة الشدة ورعدية في بعض الأحيان.

تعرضت اليونان وتركيا وبلغاريا للعاصفة "دانيال" الأسبوع الماضي، وأعلنت فرق الإنقاذ اليونانية يوم الأحد الماضي عن انتشال جثث أربعة أشخاص في وسط اليونان، مما يرفع عدد القتلى إلى 15 جراء أشد عاصفة ممطرة تشهدها البلاد منذ عام 1930.

تسببت العاصفة أيضًا في انهيار المنازل والجسور في اليونان، وتدمير المدارس والطرق وأعمدة الكهرباء، وغرق الحيوانات وموت المحاصيل في سهل ثيساليا الخصب.

اجتاحت الفيضانات زوجين كانا في رحلة شهر العسل في اليونان وجرفتهما المياه.

أعلنت السلطات اليونانية أنها قد أجلت أكثر من 4250 شخص حتى الآن، حيث تركزت الجهود على القرى القريبة من مدينة لاريسا وبالقرب من نهر بينيوس، الذي فاضت أجزاء منه على القرى بشكل أكبر.

حذر خبراء المناخ من أن ظاهرة الاحتباس الحراري تعني تبخر المزيد من المياه خلال فصل الصيف، ما يؤدي إلى عواصف أشد.

شهدت أنحاء العالم في الأسابيع الأخيرة ظواهر مناخية متطرفة، مع حدوث فيضانات في الدول الاسكندنافية وجنوب شرق أوروبا وهونغ كونغ. كما كان أغسطس/آب أكثر الشهور المسجلة جفافا في الهند منذ أكثر من قرن. تشهد مصر حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بسبب المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد القادم من ليبيا والمتحول عن إعصار دانيال.

نشرت هيئة الأرصاد الجوية صورًا بالأقمار الصناعية ترصد استمرار الانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مرورًا بالقاهرة الكبرى نتيجة تأثر البلاد ببقايا العاصفة دانيال. وشهد طقس البلاد الاثنين حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على غرب البلاد وتمتد حتى الثلاثاء والأربعاء إلى مناطق من شمال البلاد بسبب المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد القادم من ليبيا والمتحول عن العاصفة دانيال.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن العاصفة دانيال تعد أولى منخفضات فصل الخريف ٢٠٢٣، حيث يتسبب في حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ من يوم الإثنين على غرب البلاد وتستمر حتى الأربعاء لتصل إلى مناطق من شمال البلاد.