انت الان تتابع خبر عريس قذر يستعين بصديقه في ليلة الدخلة.. طلب منه الدخول على العروسه في غرفة النوم فحدث الكارثة الكبرى التي فاقت التوقعات ! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعرضت العروس لصدمة غير متوقعة في ليلة زفافها، وهو الليلة التي حلمت بها منذ طفولتها. لم تكن تدرك أن الواقع سيكون مختلفًا تمامًا عن الأحلام التي ترسمها الخيال.

ككل فتاة أخرى، كانت تحلم بارتداء الفستان الأبيض في هذا اليوم المميز. وعندما تحقق حلمها ووصلت إلى شقتها الجديدة مع عريسها، كانت تنتظر بفارغ الصبر للدخول إلى غرفة النوم والاستمتاع بليلة زفاف سعيدة. ولكن فجأة، رن هاتف العريس، فأخرجه من جيبه للرد على المكالمة. وفي ذلك الوقت، كانت العروس تنتظر بفارغ الصبر لاستكمال ليلتهما السعيدة.

لكن بشكل صادم، شعرت العروس بصدمة عندما اهتزت الأرض تحت قدميها. وبدت كل الأشياء أمامها مشوشة وغير واضحة. ثم سمعت صوت جرس الباب يدق بقوة. هرع العريس بسرعة لفتح الباب وكأنه يبحث عن فرصة للهروب.

لم تستطع العروس إيقاف دموعها المنهمرة على خديها. وشعرت بالغضب الشديد وهي تصرخ بصوت مكتوم، تنعى حظها العاثر. فقد تفاجأت بأن صديق العريس كان سيقوم بدور العريس بدلاً منه. وشعرت العروس باليأس والحزن لأنها لم تحظ بحظها المناسب في ليلة زفافها.

وفي ثورة من الغضب، بدأت العروس تلطم وجهها وصدرها بحزن شديد لما حدث. وشعر العريس بالعجز وعدم القدرة على مواجهة هذا الموقف، فاضطر لطلب مساعدة صديقه. وبذلك، تجاوز العريس كل معاني الرجولة والشهامة في ليلة زفافه.

فاجأت الزوجة زوجها بخيانتها، ولم يتمكن الزوج من تحمل الصدمة الكبيرة التي أصابته. فأطلق صرخة مدوية هزت الجيران وأرعبتهم، وتسببت في فضيحة قد تكون كارثية إذا لم يتصرف الزوج بحكمة وتوازن. ولكنه لم يتمكن من السيطرة على نفسه، وشعر برعشة شديدة تملأ جسده، وبصوت مرتفع طلب من صديقه أن يغادر فوراً. في حين قامت الزوجة بجمع بعض ملابسها وارتداء ثياب الحداد، احتفالاً بموت الحب والثقة التي كانت تجمعها بهذا الزوج الخائن. ثم غادرت البيت متوجهة إلى منزل عائلتها.

بعد استعادة وعيه، ارتدى الزوج عباءة الشيطان ودخله شيطانه في حيلة ماكرة اعتقد أنها ستنقذه من الفضيحة. في الصباح التالي، توجه إلى قسم الشرطة وقام بتحرير محضر يتهم فيه زوجته بسرقة مبلغ كبير من المال وهروبها من المنزل.

تمكن رجال الشرطة من القبض على الزوجة، ولكن الحقيقة المؤلمة كشفت عن نفسها. فقد كان الزوج قد استعان بصديقه في ليلة زفافهما، وبعد أن طلبت الزوجة الطلاق، قرر الانتقام منها باتهامها بالسرقة. وكان هدفه تهديدها لعدم فضح أمره.

بعد هذه الأحداث المؤلمة، تقدمت الزوجة بدعوى للخلع في محكمة الأسرة في مصر الجديدة. وفي دعواها، أوضحت مأساتها واستحالة العيش مع هذا الزوج الخائن والذي لم يكن أميناً عليها.