انت الأن تتابع خبر مش جدعنه:رد فعل صادم من محمد صلاح بعد وصول إعصار دانيال وهو في مصر.. ما فعله غير متوقع!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعدما تم تداول تقارير تفيد بقرب إعصار دانيال المدمر من الحدود المصرية، بدأ عدد من متابعي الشأن الرياضي يتساءلون عن ردة فعل النجم المصري محمد صلاح الذي يتواجد حالياً في مصر بعد انضمامه لمنتخب بلاده.

وعلى الرغم من تجاهل محمد صلاح لأخبار الإعصار الذي ضرب ليبيا وتسبب في وفاة العديد من الأشخاص، إلا أنه واصل تدريباته مع منتخب مصر لكرة القدم تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا في ملعب القاهرة الدولي، استعداداً لمباراة ودية مع المنتخب التونسي يوم غد الثلاثاء في ملعب الدفاع الجوي، ضمن استعدادات المنتخب للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وثَق محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، عودته إلى صفوف المنتخب المصري، وذلك بعد انضمامه للمعسكر الاستعدادي لمباراة تونس الودية، في إطار التحضيرات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الوطني منتخب تونس غدًا الثلاثاء في تمام الثامنة مساءً، على استاد الدفاع الجوي، وذلك بعد أيام من مواجهة منتخب إثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وقام محمد صلاح بنشر صور عبر حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، تظهر عودته لصفوف المنتخب المصري، وذلك خلال تواجده في تدريبات المنتخب رفقة باقي اللاعبين.

انضم النجم المصري محمد صلاح، هداف نادي ليفربول الإنجليزي، إلى المنتخب المصري مساء أمس الأحد للمشاركة في مباراة ودية دولية أمام المنتخب التونسي. تعتبر هذه المباراة هي المرة الأولى التي يظهر فيها اللاعب بعد غيابه عن المباراة الأولى في المعسكر أمام منتخب أثيوبيا والتي فاز فيها المنتخب المصري بهدف نظيف.

تشهد مصر حالة من الحماس والترقب الكبير بعد عودة نجمها المحبوب محمد صلاح إلى وطنه. تعتبر هذه المرة الأولى التي يظهر فيها صلاح في مصر بعد فترة طويلة من الجدل والتكهنات حول انتقاله إلى الدوري السعودي، وتحديداً إلى نادي الاتحاد السعودي الذي أعرب عن رغبته في جعل صلاح أغلى لاعب في التاريخ. ولكن نادي ليفربول الإنجليزي رفض هذا الاقتراح وأصر على استمرار صلاح في صفوفه.