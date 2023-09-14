انت الأن تتابع خبر كشف كل شي للعن.. هند صبري تخرج عن صمتها وتكشف المستور عن خالد يوسف والتنازلات التي يطلبها من الفنانات لكي يصنع منهن نجمات!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يُعتبر المخرج الشهير خالد يوسف من الأسماء المعروفة في عالم السينما، حيث يتميز بتقديمه لمشاهد جريئة في أعماله السينمائية. ظهرت هذه المشاهد في العديد من أفلامه مثل فيلم "ويجا" و"هي فوضى" وغيرها من الأعمال. وبالتالي، أصبح معروفًا بأنه مخرج "للكبار فقط".

وقد رفض العديد من النجمات العمل معه بسبب هذا الأسلوب، وحتى هاجموه وأعربوا عن ندمهم على المشاركة في تلك المشاهد وتمنوا حذفها. في عام 2005، أخرج خالد يوسف فيلم "ويجا" الذي شارك في بطولته النجوم هاني سلامة، شريف منير، منة شلبي، هند صبري، دوللي شاهين وآخرون.

يدور الفيلم حول هاني، وهو ممثل سينمائي يعاني من تجارب عاطفية متعددة. يقرر هاني النزول إلى مدينة الغردقة مع أصدقائه المحامي أدهم وزوجته فريدة، ومريم وعشيقها إبراهيم. تجمعهم علاقة صداقة قوية منذ أيام الجامعة. في إحدى الليالي، يقررون لعب لعبة جديدة تسمى "ويجا".

تهدف اللعبة إلى التنبؤ بالمستقبل، وتتوالى الأحداث حتى تتوتر العلاقات بشدة بين الأصدقاء، خاصة عندما يكتشف أدهم خيانة زوجته له مع إبراهيم. يقرر أدهم قتل إبراهيم، وفي هذا الوقت يجتمع الأصدقاء الذين يقومون بتسوية حساباتهم بإطلاق النار.

عبرت الفنانة هند صبري عن ندمها على المشاركة في فيلم "ويجا" وأكدت أنها لن تقوم بتجربة مشابهة مرة أخرى. وأشارت إلى أنها تشعر بالندم بسبب طريقة تصوير المشاهد الجريئة في الفيلم وعدم وجود توافق بينها وبين المخرج خالد يوسف. وأوضحت أنها لا تستطيع التضحية بحريتها الشخصية من أجل العمل معه. جاءت تصريحات هند صبري خلال مشاركتها في برنامج "فحص شامل" مع الإعلامية راغدة شلهوب. وأكدت أنها كانت بحاجة للعمل في ذلك الوقت لكي تحقق الشهرة والانتشار.

من جانبه، رد المخرج خالد يوسف على تصريحات هند صبري خلال مشاركته في برنامج "أنا وأنا" مع الإعلامية سمر يسري. وعند سؤاله عن علاقته بالفنانات والمشاكل التي قد تحدث بينهم، أكد أنه لا يزعجه هجوم الفنانات عليه. وأضاف أنه لا يهتم إذا كانت الفنانة معروفة أم لا، فهو يختارها بناءً على موهبتها ويسعى لجعلها نجمة. وأشار إلى أن هند صبري صديقته الجيدة وأنه يحبها، لكنه أكد أنها لم تقل الحقيقة بشكل صحيح بخصوص المشاهد التي اعترضت عليها في الفيلم. وأوضح أن تلك المشاهد موجودة في السيناريو وأنها قامت بتنفيذها بالفعل مع الممثل محمد الخلعي.

ولدت الفنانة هند صبري في تونس، واشتهرت منذ مشاركتها في فيلمين سينمائيين هما "موسم الرجال" و"صمت القصور" للمخرجة مفيدة التلاتلي. لاحظتها المخرجة إيناس الدغيدي ودعتها إلى القاهرة وأعطتها دور البطولة في فيلم "مذكرات مراهقة 2001"، وهو فيلم يحكي قصة فتاة مراهقة مصرية عبر مذكراتها. حققت هذه الشخصية شهرة واسعة في العالم العربي وأصبحت واحدة من أهم نجمات السينما المصرية.

شاركت هند في العديد من الأعمال البارزة مثل "مواطن ومخبر وحرامي" للمخرج داود عبد السيد، والذي أظهرها في مشاهد مثيرة وكادت تحصرها في هذا النوع من الأدوار. ولكنها تمكنت من تجاوز ذلك في أفلام لاحقة مثل "عايز حقي" و"إزاي البنات تحبك" و"أحلى الأوقات". حصلت هند عام 2004 على جائزة أفضل ممثلة من المركز الكاثوليكي المصري عن دورها في فيلم "أحلى الأوقات".

أما المخرج خالد يوسف، فقد ولد في مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية عام 1964. حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربية من جامعة بنها عام 1990. بدأ خالد خطواته الأولى في عالم الإخراج أثناء دراسته في الجامعة، حيث أخرج مسرحية "المهرج" للكاتب السوري الراحل محمد الماغوط على مسرح الطليعة ضمن الأنشطة الطلابية. وبعد تخرجه، شاهده المخرج العالمي يوسف شاهين وطلب منه العمل معه في مجال السينما.